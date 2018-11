Monterrey– De junio, cuando EU gravó las exportaciones de acero mexicanas, a septiembre, el volumen total enviado a ese país va un 7 por ciento abajo de lo enviado en el mismo lapso de 2017, revelan cifras del Buró de Censos estadounidense.Pero la consultora Sánchez Devanny advirtió que el golpe podría comenzar a profundizarse en caso de que, en la firma del T-MEC pactada para el 30 de noviembre, EU decida no retirar el arancel o bien limite los envíos de acero mexicano.Por ahora las cifras estadounidenses muestran que aún y con altibajos, de junio a septiembre la industria acerera del país llevaba exportadas a la Unión Americana un millón 52 mil 162 toneladas, unas 80 mil 207 menos que hace un año.En términos de monto, el valor total de las exportaciones sumó 962.4 millones de dólares, 9.4 por ciento más respecto a las del mismo período del 2017.Juan Carlos Jiménez Labor, especialista en comercio exterior en Sánchez Devanny, refirió que por ahora los acereros mexicanos no han sufrido un mayor golpe en sus envíos a EU debido a que los importadores en ese país no tenían muchas opciones de proveeduría de corto plazo de otros mercados.Por ello, explicó sobre el valor de las exportaciones, el importador tuvo que pagar el arancel de 25 por ciento, lo que elevó aún más el precio unitario por tonelada comprada a México.Pero también advirtió que este escenario podría cambiar radicalmente de forma negativa en el corto plazo para la industria siderúrgica mexicana en caso de persistir de manera indeterminada el arancel o bien, si EU resuelve aplicar cupos de exportación a México, como lo ha hecho en otros productos.

