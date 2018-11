Didi contra Uber y Cabify: comisiones y requisitos para ser conductor

De acuerdo con El Universal, los usuarios de las aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Cabify saben que deben descargar la app, ingresar sus datos, método de pago y solicitar el viaje para contar con el servicio pero ¿qué debes hacer para conducir uno de estos vehículos?La tasa de servicio de Uber es de 25% de la tarifa final de todos los viajes, es decir, el 75% es para los conductores. “Como incentivo, Uber ha elaborado un programa de lealtad robusto que incluye Uber VIP, viajes consecutivos y otra serie de beneficios que hacen que las ganancias de los conductores aumenten sus ingresos 16%, en promedio”, explicó la plataforma a El Universal. La cuota de servicio de Uber ayuda a cubrir gastos de tecnología, desarrollar nuevas características en la aplicación, marketing y procesamiento de pagos para los socios conductores.Los interesados deben presentar una identificación oficial (la cual debe incluir CURP), carta de no antecedentes penales (excepto en Nuevo León, donde no se emite para este uso), licencia de conducir vigente y, en caso de ser socio, estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda. Además, la plataforma cuenta con varios procesos de auditoría de documentos para validar que sean originales y no hayan sido alterados o duplicados. Uber realiza un examen psicométrico y de comportamiento adecuado, por lo que todos los conductores deben acudir a los Centros de Activación y Soporte a presentar el examen de conducta adecuada. “Esta prueba de 52 reactivos evalúa la percepción del candidato ante el acoso, robo, manipulación, soborno, atención al cliente, violencia, trabajo en equipo, inteligencia emocional, honestidad, seguimiento a normas, respeto, inteligencia y proactividad, entre otros”. También se realizan exámenes toxicológicos y psicológicos, de manera obligatoria en Puebla y aleatoriamente en Ciudad de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara.CabifyAl igual que Uber, Cabify informó a El Universal que aplica una tasa de 25% por cada viaje que completan sus conductores.La aplicación pide que cuentes con auto propio y su documentación, licencia de conducir, póliza de seguro del auto y tarjeta de circulación. La plataforma pide que se presente una carta de antecedentes no penales y como documentación adicional solicita la carátula del estado de cuenta bancario y una clabe interbancaria. Cabify no obliga a los conductores a tener exclusividad con la plataforma, esto significa que pueden brindar el servicio con otras empresas como Didi.La tasa de servicio de Didi es de 20% según indica la página de internet de la app, sin embargo, en la Ciudad de México la tasa es de 10% por lanzamiento del servicio y garantiza ingresos semanales por 12 mil pesos. Didi brinda una línea de soporte 24/7 para conductores y administradores de flotillas a través del número DiDi 01 800 725 8888, disponible en un botón dentro de la app, verificación de las cuentas de los pasajeros, anonimización de teléfono, como medida de seguridad en el contacto entre conductor y pasajero. También cuenta con un S¡sistema de exploración de zonas de riesgo, con mecanismos especiales de alarma y protección para que los conductores ubiquen áreas riesgosas en la zona metropolitana y botón de seguridad para alertar al equipo de DiDi en caso de que el conductor se encuentre en una situación de emergencia.Didi cuenta con tres opciones para ser conductor, para cada una pide distintos requisitos. Conductor con auto propio: identificación oficial, licencia de conducir, carta de no antecedentes penales, CURP, tarjeta de circulación del auto vigente, póliza de seguro, información de facturación. Socio no conductor: identificación oficial, CURP, tarjeta de circulación del auto vigente, póliza de seguro, información de facturación. Conductor sin auto: identificación oficial, licencia de conducir, carta de no antecedentes penales, CURP.