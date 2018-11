Compradores abarrotan las tiendas de El Paso

El Paso– Compradores abarrotaron los centros comerciales de El Paso desde el jueves por la tarde para aprovechar el Viernes Negro, con las que arranca de manera oficial la temporada de compras navideñas.El denominado Black Friday comienza en realidad un día antes, debido a que cada vez más consumidores prefieren dedicar las últimas horas del asueto para adquirir ofertas únicas, como televisores inteligentes de 43 pulgadas a menos de 150 dólares.Los estacionamientos de los malls y los centros comerciales lucieron llenos el jueves por la noche, con una alta proporción de vehículos con placas del estado de Chihuahua y otras entidades de México.“Aprovecho para visitar a mis tíos de El Paso y hacer algunas compras”, dijo Francisco García, un contador público de la Ciudad de Chihuahua. “Vine a Best Buy por un iPad que aquí anda en 250 dólares, unos cinco mil pesos, y en México ronda los ocho mil”.Desde las cinco de la tarde del jueves, horario en que abrió sus puertas, la cadena Best Buy presentó una alta afluencia de compradores, algunos de los cuales acamparon desde el martes en la madrugada para conseguir las mejores ofertas, que incluyen televisores con existencias limitadas en cada una de las tiendas.En el centro comercial The Outlets Shoppes at El Paso, ubicado en la I-10 a la altura de Canutillo, las tiendas abrieron operaciones el jueves por la noche. El espacio para el estacionamiento habitual se vio superado por los compradores, por lo que se tuvieron que habilitar espacios adicionales en lotes vecinos.“Es una tradición en mi familia venir de compras para Thanksgiving y ‘ajuarearnos’ con ropa de Old Navy: por lo menos camisas, pantalones y chamarras para la señora y mis dos hijos; hasta a mi me toca algo”, dijo Joaquín Martínez, quien cruzó desde Juárez para hacer las compras en el ‘outlet’.“Por variedad, siempre te voy a decir que aquí encontramos ropa diferente para todos y aunque el dólar anda en 20 pesos, creo que las especiales valen la pena”, agregó.A nivel nacional, Best Buy, Walmart y Target son las cadenas que más acaparan la atención de los consumidores por sus ofertas de Black Friday, muchas de las cuales comienzan desde el inicio de la semana y se extienden hasta el denominado “Cyber Monday”, el lunes después del Día de Acción de Gracias, cuando los comercios en línea ofertan electrónicos.

