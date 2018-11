Los descuentos del Black Friday de 2019 podrían estar en juego por la guerra del presidente Donald Trump con China.De hecho, es probable que los estadounidenses que inician sus compras navideñas esta semana estén comprando algunos artículos que ya están sujetos a los aranceles de Trump.Desde que los aranceles entraron en efecto a finales de septiembre, bolsos, perfumes, billeteras, sombreros y abrigos de piel están entre los 5.700 artículos de China que están sujetos a impuestos del 10%, junto con regalos para los entusiastas de los departes como mitones de esquí, bicicletas, guantes de baseball y bolsas de golf. La cachemira importada para suéteres tampoco se escapan de los impuestos.Afortunadamente para los compradores de este año, los precios no parecen haber subido todavía. Los importadores estadounidenses hicieron los pagos, y la mayoría de los artículos para el Viernes Negro ya tenían un precio antes de que entraran en efecto los aranceles, dijo Rick Helfenbein, presidente de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado (AFFA por sus siglas en inglés)."Los compradores fueron perdonados esta temporada de Acción de Gracias, pero pagarán más el próximo año", agregó.El próximo año podría ser muy diferente si Trump y el presidente de China Xi Jinping no llegan a un acuerdo comercial antes de final de este año, cuando según Trump los aranceles pasarán de un 10% a un 25%."Una vez llegues a la marca del 25%, es cuando vas a ver más aumentos de precios para el consumidor final", dijo Christopher Shaker, analista de productos del consumidor y socio en RSM, una firma de auditoría, impuestos y consultoría para compañías del mercado intermedio.Los grandes minoristas como Walmart y Target ya han alertado que los aranceles podrían llevar al aumento de precios.Trump tiene programado reunirse con Xi la próxima semana en el desarrollo de la cumbre del G20 en Argentina para discutir temas de comercio.Pero un acuerdo no está lejos de ser seguro. A principios de esta semana, los negociadores chinos cancelaron las reuniones preliminares con sus contrapartes estadounidenses antes de la cumbre. El martes, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer aumentó aún más la presión sobre China al publicar un reporte actualizado mostrando que Beijing ha hecho poco para arreglar las prácticas injustas.El gobierno de Trump también ha convertido en una prioridad ir agresivamente a China por participar en el robo de propiedad intelectual y por las transferencias forzadas de tecnología. Antes de imponer los aranceles a 200.000 millones de dólares en bienes en septiembre, Trump había gravado 50.000 millones de dólares en bienes chinos, pero esta primera ronda de impuestos no incluía muchos bienes de consumo.China tomó represalias imponiendo aranceles en 110.000 millones de dólares en productos estadounidenses y al parecer responderá con más si Estados Unidos sigue con el incremento de impuestos en enero.Empresas y legisladores estadounidenses en ambos lados del pasillo concuerdan en que los problemas comerciales con China deben ser abordados, pero no todos creen que los aranceles son la mejor solución. Algunos fabricantes y minoristas dicen que esto podría llevar a pérdida de trabajos y aumentos de precios para los consumidores.Trump también ha sugerido que podría seguir adelante e imponer otra ronda de aranceles en bienes adicionales por 267.000 millones de dólares si no se alcanza un acuerdo comercial, cubriendo efectivamente todas las exportaciones a Estados Unidos.La medida podría ponerle aranceles a muchos más bienes de consumo que vienen de China, incluyendo televisores, Apple watches, Air Pods y Fitbits.Hasta el momento una relativa pequeña cantidad de prendas de vestir que vienen de China se han visto afectadas con los aranceles, pero un nuevo tramo sería significativo. En total, Estados Unidos recibe 41% de sus importaciones de prendas de vestir de China, el 80% de los accesorios y el 73% del calzado, dijo Helfenbein."Es casi como que este año y el próximo van a ser dos mundos diferentes", dice él.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.