Jump, la compañía de bicicletas eléctricas compartidas propiedad de Uber desde principios de este año, llegará a México en el primer trimestre de 2019 confirmó, en exclusiva para Tech Bit, Rachel Holt, vicepresidenta de nueva Movilidad de Uber, informó El Universal.“México es uno de los grandes mercados para Uber. Es algo mágico. Cuando lanzamos algún producto, de inmediato tiene un crecimiento exponencial. Es por ello que queremos que sea la primera ciudad de Latinoamérica que pruebe esta nueva forma de movilidad a través de JUMP”. El sistema funciona de la misma manera que otros servicios de bicicletas compartidas, con la diferencia de que las bicicletas son eléctricas y no necesitan ser depositadas en un lugar en específico al término del viaje. La batería de la bicicleta asiste al conductor para tomar pendientes inclinadas o para darle velocidad extra con menor esfuerzo y tienen un rango de alcance de 40 a 50 kilómetros entre cargas. “Queremos que JUMP sea una alternativa a Uber X. Sabemos que, en ciertos momentos, en ciudades congestionadas como la de México, tomar un Uber es incluso más lento que tomar el metro. Por ello hemos, pensado que poner a disposición de la gente bicicletas y scooters (patines del diablo) eléctricos son una manera de facilitar su traslado, especialmente en distancias menores a cinco o seis kilómetros”, dijo Nick Foley, jefe de Producto de JUMP para Uber. Sin embargo, para ser desplegado en México, el servicio tiene que vencer algunos obstáculos, como lo es el lograr sinergias entre el gobierno de la Ciudad y el gobierno Federal. “Siempre estamos hablando con los tomadores de decisiones y los gobiernos. En el caso de México, hemos tenido una relación sana con el gobierno de la Ciudad y vemos señales positivas en la nueva administración. Queríamos lanzar JUMP con mucha más antelación en la Ciudad de México pero la realidad es que las bicicletas y scooters, al ser eléctricos, requieren de una infraestructura de recarga, así que tuvimos que lograr acuerdos con la autoridad de transporte de la Ciudad de México así como con la autoridad federal que regula el uso y aprovechamiento de la energía eléctrica. Son charlas que tenemos en todos los países donde operamos y creemos que hemos alcanzado el acuerdo ideal para lanzar el servicio en México”, agregó Foley. De acuerdo con el ingeniero responsable del desarrollo de JUMP, para dar cobertura ideal a la ciudad de México se requieren alrededor de 250 mil bicicletas y, probablemente, la mitad de esa cifra en scooters, pero la cifra final dependerá de la nueva administración en la capital del país. “Siempre nos ajustamos al número de bicicletas que cada administración nos permite. Aquí mismo en San Francisco tenemos apenas cinco mil bicicletas y no contamos con permiso para operar los scooters. Esto se debe a que la administración de transporte quiere un balance entre peatones, transporte público, automóviles y bicicletas. Y no desea que un incremento desproporcionado en bicicletas o scooters vaya a causar más problemas de tránsito de los que se quieren resolver”, dijo Foley.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.