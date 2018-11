Ciudad de México— La inflación para la primera quincena de noviembre avanzó 0.61 por ciento y la tasa anual se ubicó en 4.56 por ciento, por debajo del pronóstico de especialistas, indican cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).No obstante, registró su quincena más alta del año.Las estimaciones de Bloomberg y Reuters estimaban una inflación quincenal de 0.66 a 0.67 por ciento, mientras que la anual ascendía a 4.61.Las tarifas eléctricas tuvieron el mayor peso nuevamente en el avance de los precios en la quincena de referencia, con un alza de 23.39 por ciento al finalizar el programa de tarifas eléctricas de temporada cálida para el último grupo de entidades.El componente subyacente, que integran mercancías y servicios, vio un alza de 0.19 por ciento, donde las mercancías alimenticias y no alimenticias avanzaron 0.24 por ciento.El no subyacente, agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, observó una variación positiva de 1.89 por ciento, donde no solo las tarifas eléctricas tuvieron un amplio efecto, sino también las frutas y las verduras.El jitomate y el tomate verde tuvieron avances en el índice de precios de 9.40 por ciento y 21.62 por ciento, respectivamente, durante la primera quincena de noviembre.Por el contrario, el gas LP y el aguacate influyeron a la baja en el índice general por una caída de 3.55 por ciento y 4.53 por ciento, cada uno.A su vez, el índice que hace referencia a la canasta básica tuvo un avance en la quincena de 1.02 por ciento.Entre las quincenas del año, noviembre suele presentar el avance más significativo del año al culminar el periodo de subsidio de la época de calor a las tarifas eléctricas.En la primera quincena de noviembre de años anteriores, a excepción de 2017, el índice nacional de precios al consumidor (INPC) varió al alza en mayor medida que el resto del año.

