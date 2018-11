Adelantan ventas del Viernes Negro

La recia pelea por las ventas navideñas se desata hoy en El Paso y Juárez.En la vecina ciudad de El Paso los comercios destapan las ofertas del Viernes Negro con rebajas de hasta el 70 por ciento y las conocidas ‘especiales’.Algunas tiendas activarán sus ventas desde las 5:00 de la tarde, de acuerdo con anuncios de las mismos establecimientos.En tanto que con el afán de retener a los compradores juarenses e incluso atraer a más paseños y de Nuevo México, los comercios en Juárez activan a la par el ‘Fin de Semana Negro’ con ofertas tanto en establecimientos como en línea.El director de la Cámara Nacional de Comercio, Carlos Castañeda Echániz, espera que los tiempos de espera en los cruces internacionales y el dólar caro, desalienten a los juarenses a cruzar la frontera para irse de compras a El Paso.Juan Ramírez, asistente de gerente de la tienda Walmart Super Center Yarbrough, contó que el viernes negro “es el día más ocupado del año, pero nuestros empleados siempre nos preparamos para tener todo listo esos días”.Las ventas en las tiendas Wal-mart de El Paso empezaron ayer en línea a las 12:01 am, mientras que en la tienda, los descuentos por Black Friday inician hoy a las 6:00 de la tarde.De acuerdo con Ramírez, se realizarán en promedio seis ventas especiales en cada tienda Wal-Mart local.“Aquí tendremos venta especial de pantallas de 40, 55 y 60 pulgadas, el Play Station 4 y el Xbox One, entre otros”, expresó.Agregó que el juguete más pedido, es la casa sorpresa de las muñecas LOL, cada uno de las ediciones de los Hatchimals y las mascotas de peluche de FurReal Friends.Destacó que desde tarde del jueves, los empleados suelen doblar turno y es cuando más personal se encuentra laborando en cada una de las tiendas de la popular cadena.Este año, Wal-Mart iniciará con el programa de ‘Check Out With Me’, en donde estarán empleados en los pasillos cobrando los productos a personas que paguen con tarjeta de debito o crédito, con la finalidad de acelerar el servicio y acortar los tiempos de espera.Para las ofertas especiales, las personas pueden revisar el sitio en línea de walmart.com y buscar la tienda de su preferencia.“Hay un mapa en internet que indica en donde está el producto por color, pedimos a la gente que planee el día y busque el artículo que más le interese para que al momento de iniciar las compras sepa en donde esta lo que piensa comprar”, dijo Ramírez.

