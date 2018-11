Para un país famoso por su cultura insular, el mundo de los negocios de Japón ha sido notablemente abierto a las influencias extranjeras.Una nota distribuída por Bloomberg indica que en los primeros años de la posguerra, el legendario consultor de gestión, W. Edwards Deming, se convirtió allí en un 'semidiós', introduciendo principios de control de calidad que catapultarían a la nación a la vanguardia de la manufactura global en la década de los setenta."Más tarde, los forasteros del oeste, como Howard Stringer en Sony, y Christophe Weber, el actual director ejecutivo de Takeda Pharmaceutical, ascenderían a los niveles más altos del Japón corporativo", agrega.Nissan despidió el jueves a su presidente Carlos Ghosn tras casi dos décadas de mandato en la compañía japonesa debido a serias acusaciones de malversación, incluidos informes falsos de ingresos y uso incorrecto de los bienes de la compañía.Durante una reunión que duró horas, la junta de directores votó unánimemente despedir a Ghosn y su director representativo, dijo en un comunicado Nissan Motor Co.Días antes, su aliado Renault votó mantenerlo como director ejecutivo, pero designó a su director operativo, Thierry Bollore, como jefe interino.Greg Kelly, quien fue arrestado bajo sospecha de colaboración en el delito, también será despedido como director representativo, informó Nissan. Los reemplazos se decidirán después, agregó.Se sospecha que Ghosn no reportó 44,6 millones de dólares en ingresos de 2011 a 2015, según los fiscales de Tokio.Sin embargo, es seguro decir que el país nunca había visto a Carlos Ghosn. El descarado ejecutivo de Renault se presentó en 1999 cuando el fabricante de automóviles francés se combinó con Nissan, una compañía con una gran deuda, grandes pérdidas y una marca muy dañada. Renault era entonces un fabricante de automóviles europeo mediocre con un futuro muy inspirador.Ghosn tenía la reputación de ser un empresario 'salvaje' y de tener un intelecto de primera clase, pero era una figura desconocida en Japón. Incluso, él diría más tarde que le dio a este trabajo de rescate una probabilidad de 50-50 de tener éxito.Estilísticamente, Ghosn fue la antítesis de los líderes empresariales lacónicos de traje azul que abandonaron las universidades japonesas durante los años de auge, y valoraron la toma de decisiones basada en el consenso, la dedicación desinteresada y, sobre todo, el decoro. Era un ejecutivo llamativo y cosmopolita que llevaba gafas europeas y trajes a medida caros y hablaba cinco idiomas.Su 'superpoder' y su cariño por las críticas públicas contundentes y los pronunciamientos audaces fueron como un 'narcótico' para los medios japoneses.Más fundamentalmente, con su ciudadanía brasileña y francesa, y su educación parcial en Beirut, Ghosn encarnó lo que anhelaba un Japón en el estancamiento económico de finales de la década de 1990: una mentalidad globalizada y audacia para enfrentar los desafíos económicos de una China en ascenso.Y él se entregó. La suya era una unión nacida de la desesperación, pero Renault revivió a Nissan, haciendo de Ghosn el tipo más extraño de héroe nacional. Quizás lo más japonés de él fue su fijación en objetivos precisos, mejoras continuas y reducción de costos. Si te perdiste un número o intentaste engañar al jefe, ten cuidado.No pasó mucho tiempo antes de que apareciera en mangas, le pidieran autógrafos durante las visitas a la planta y, en general, estuviese colmado de adulación nacional para salvar a una compañía automotriz que una vez se dio por muerta.También se convirtió en una celebridad de negocios global. En las deslumbrantes exhibiciones automovilísticas de todo el mundo, su vibra de 'hombre de Davos' y su historial de cambios lo convirtieron en la envidia de los ejecutivos de automóviles de Detroit a Stuttgart.La magnífica carrera de Ghosn se expandió a una velocidad vertiginosa cuando ascendió al presidente y CEO de Renault, así como a ser el líder de Nissan y Mitsubishi después de que la alianza de automóviles se ampliara en 2016.Ayudó a supervisar esta coalición poco probable ya que se convirtió en una de las más grandes del mundo respecto a la fabricación de automóviles. Dentro de Japón, también se hizo famoso por sus paquetes de compensación, que, aunque razonables para los estándares occidentales, empañaron a los de los directores generales japoneses típicos.Pero el 'culto al héroe' se ha desvanecido. En 2016, 'Le Cost Killer', como también se le conocía, organizó una lujosa fiesta, repleta de actores disfrazados del siglo XVIII, en el Grand Trianon de Versalles para celebrar su boda civil y el cumpleaños de su esposa. Eso no se veía tan bien en Japón.Quizás lo más desalentador fue que, a medida que pasaban los años, Ghosn parecía menos un intrépido forastero y más un torpe infiltrado, al igual que la industria automotriz japonesa, desde el fabricante de bolsas de aire Takata hasta Mitsubishi, se estaba recuperando de múltiples escándalos relacionados con la calidad del producto y la falsificación de registros.El año pasado, solo unos meses después de que Ghosn entregó las riendas del CEO a su sucesor, Hiroto Saikawa, Nissan anunció un retiro de 1.2 millones de vehículos en Japón luego de que los reguladores descubrieron que inspectores no calificados habían aprobado la calidad de los vehículos. La práctica llevaba años.Más revelaciones sórdidas vendrían después de que Ghosn fuera detenido el 19 de noviembre por los fiscales japoneses bajo sospecha de haber subestimado su compensación en las presentaciones reglamentarias.Ahora, los medios del país lo caracterizan como un estridente extranjero que utilizó recursos corporativos para comprar casas y financiar un lujoso estilo de vida. Resulta que los japoneses son como todos los demás: los héroes que disfrutan de una adulación masiva mientras suben, pero reciben montones de desprecio cuando bajan.Es posible que Ghosn finalmente se haya quedado sin alternativas, pero su lugar en la historia de los negocios japoneses parece seguro, independientemente de las notas a pie de página desagradables que se adjuntarán.Salvó una compañía de automóviles y lo hizo con mucha gracia. Él inspiró a una nación que necesitaba una esperanza. Incluso si se enamoraron de él, ese logro no se olvidará pronto.

