Pierde empleos la industria textil

Ciudad de México– La creciente entrada de productos textiles provenientes de países asiáticos y la falta de inversión en ciencia y tecnología son algunas de las razones por las que está industria disminuye su presencia en México y caen sus empleos.En septiembre de este año, último dato disponible, los empleos en la fabricación de prendas de vestir fueron 138 mil 439 y cayeron 1.3 por ciento, respecto al mismo mes de 2017, según datos del Inegi.Pero hace 10 años, en septiembre de 2008 eran 185 mil 798 plazas, es decir, una disminución de 25 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018.Otra de las razones por las que esta industria pierde terreno en el país, se debe a que el poder de compra del mexicano no es lo suficientemente alto para poder adquirir la producción nacional y prefiere los artículos del extranjero que en muchos casos se ofrecen a menores precios, principalmente de países asiáticos como China, Taiwán e Indonesia refirió Pablo Romero, analista en macroeconomía en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)."Uno de los aspectos económicos se atribuye a la mano de obra (asiática) que es considerablemente más barata que la mexicana y eso genera bajas de costos, además de que producen a gran escala; México no produce muchas cosas a gran escala, entonces eso genera incrementos de costos", explicó Romero.Por ejemplo, las importaciones de camisas y blusas para mujer y niñas crecieron 10 por ciento en 2017, respecto a 2016, al adquirir 177 millones 898 mil dólares, de acuerdo con la plataforma Trade Map.Mientras que hace 10 años, en 2007, las importaciones de esos productos fueron por 74 millones 744 mil dólares.Además, México no invierte en ciencia y tecnología para disminuir sus costos de producción.“Muchos de esos países que exportan textiles a México invierten en tecnología, entonces eso también genera caída en los costos de producción por lo tanto pueden vender más barato.““México no se caracteriza por ser un País que invierta en ciencia y tecnología o en innovación", dijo Romero.Asimismo, el Gobierno tendría que encaminar sus políticas económicas para impulsar las inversiones, como la disminución de impuestos, agregó.Por su parte, el empresario debe conseguir sus propios recursos para invertir."El propietario debe también de generar sus diversas formas de inversión para invertir en maquinaria, en equipo, ciencia y tecnología, en innovación porque el empresario no está capacitado para solicitar financiamiento, ya sea para importación o creación de maquinaria", concluyó Romero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.