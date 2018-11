Inglaterra— Los precios del crudo subían este miércoles por sobre los 63 dólares el barril tras un reporte que mostró un descenso imprevisto en las existencias petroleras en Estados Unidos, en un repunte tras el desplome de 6 por ciento en la víspera.El Brent ganaba 92 centavos, a 63.45 dólares el barril, en tanto que el West Texas Intermediate subía 84 centavos a 54.27 dólares.El Instituto Americano del Petróleo (API) reportó el martes que las existencias de crudo en Estados Unidos declinaron en 1.5 millones de barriles en la semana al 16 de noviembre, aliviando temores sobre un exceso de suministros. Analistas esperaban un alza de 2.9 millones."El movimiento de ayer fue extremadamente brusco; luego de tales giros se esperaría tener algún rebote", afirmó Olivier Jakob, analista de Petromatrix. "API reportó una reducción en los inventarios, no fue grande pero al menos no fue una adición de 10 millones de barriles".Sin embargo, el repunte del miércoles no contribuía tanto a revertir la debilidad general del mercado. Los precios del barril perdieron más de un 6 por ciento en la víspera y las acciones mundiales se hundieron por las dudas sobre las perspectivas económicas globales.El petróleo Brent ha declinado más de un 25 por ciento desde los 86.74 dólares el barril, máximo de 4 años que alcanzó el 3 de octubre. El desplome refleja la expectativa de demanda inferior en el 2019 y un abastecimiento récord de Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos.En ese escenario, la OPEP ha manifestado que podría hacer un giro en "U" y volver a reducir su bombeo, a pocos meses de haber elevado su producción.

