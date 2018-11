Todo lo que debes saber sobre la segunda consulta de AMLO

Ciudad de México.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ha convocado en los últimos días a todos los mexicanos participar en la Segunda Consulta Nacional Ciudadana.Ésta, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre, tiene como propósito conocer la opinión de los mexicanos sobre obras de infraestructura y programas sociales propuestos por el próximo gobierno federal.A continuación, te decimos todo lo que debes saber:El monto de la consulta será prácticamente el mismo que la vez anterior y será financiada con colaboraciones de legisladores, “mayoritariamente senadores, pero también diputados federales y hasta locales. Este es un ejercicio que no se hace con recursos públicos, sino con aportaciones voluntarias de legisladores”, expuso el próximo coordinador general de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas.Por lo que respecta a la logística de las mesas de votación y lugares donde se ubicarán, señaló: “se pondrán mesas en todos los lugares que cubrió la consulta anterior, de manera que la gente ya sepa dónde están, para que haya mayor afluencia”, dijo el presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, Enrique Calderón Alzati, durante la presentación de los pormenores de la consulta.Jesús Ramírez añadió que la única diferencia en la distribución de las mesas radica en que esta vez se dispondrá de más lugares para votar en las zonas implicadas en las obras de infraestructura:Como la anterior consulta estaba enfatizada en relación con el aeropuerto de Texcoco y de Santa Lucía, se dispusieron más mesas ahí para que los municipios pudieran participar. En este caso, el énfasis estará donde estarán las obras de infraestructura, en este caso el Tren Maya que abarca cinco estados del sureste; la región del Istmo, que abarca dos estados, Veracruz y Oaxaca, y la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Entonces va a haber mil 102 casillas o mesas de votación.”Agregó que la boleta presentará 10 temas con sus respectivas preguntas, para lo cual se ofrecerá información.Expuso que los resultados serán informados el lunes 26 de noviembre: “calculamos que el conteo de las respuestas va a llevar más tiempo que la consulta anterior y, por este motivo, no los podremos dar el domingo en la noche. Esperamos tenerlos el lunes en la mañana”.Para la consulta se espera una participación similar a la que se tuvo en la anterior, de un millón de ciudadanos.Calderón Alzati respondió sobre las medidas de seguridad que serán tomadas para evitar posibles errores: “Esperamos que estén resueltos los problemas de la vez pasada, como que hubo quienes podían votar dos veces”.A ello agregó que desde el inicio de la consulta se contará con tinta de genciana (también conocida como violeta de genciana o cristal violeta) en las mesas de votación para aplicar a los ciudadanos una vez que sufragaron.Respecto a la conectividad de la aplicación que será usada en las mesas de votación, Ramírez Cuevas señaló que “incluso en la Ciudad de México, que es el lugar más conectado del país, hay huecos y momentos en los que se suspende la propia señal del celular, entonces puede haber momentos en los que la señal impida que se registre inmediatamente, pero serán excepcionales”.Jesús Ramírez afirmó que estas comunidades y pueblos tendrán un papel protagónico en la toma de decisiones del nuevo gobierno, por lo que esta consulta ya inició en este sector mediante varios procesos simultáneos de diálogo:"Estamos iniciando un proceso de diálogo. La consulta no es solamente preguntar en urnas. Hay muchas formas desde presentar la información, hacer llegar los proyectos y solicitar la opinión de las comunidades en sus asambleas, a través de sus autoridades, acordes con sus formas de democracia comunitaria. Vamos a respetar esos procesos, esto ya está, ya empezó hace unas semanas”.Agregó que el nuevo gobierno trabajará para formalizar los procesos de consulta en las comunidades indígenas: “Se ha planteado hacer una ley de consulta indígena, porque no está legislado, no se llevan a cabo en este país y, por lo tanto, cuando hay un conflicto con los pueblos indígenas tiene que haber un peritaje leal para determinar si son indígenas o no”.Por ello, dijo que esta consulta a los pueblos indígenas integra un procedimiento que será dado a conocer al mismo tiempo que los resultados, pero adelantó:"Tenemos mapeados a todos los sujetos agrarios y sociales involucrados en el caso del Tren Maya y se ha iniciado un proceso de diálogo que es paralelo al que estamos llevando a cabo hoy para expresar la opinión no sólo del Tren Maya, sino los otros proyectos estratégicos y prioritarios del próximo gobierno”, concluyó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.