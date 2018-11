Francia— La OCDE advirtió hoy que el endurecimiento de las políticas fiscales y monetarias mantendrán la economía de Argentina en recesión este año y el que viene.La organización también recalcó que aunque se han hecho esfuerzos significativos para aplicar reformas estructurales, el proceso de ajuste no ha finalizado.En su informe semestral de perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calculó que el producto interior bruto (PIB) de Argentina caerá un 2.8 por ciento este año y un 1.9 por ciento en 2019.En su análisis de mayo, el organismo había anticipado que la economía del país iba a avanzar un 2 por ciento en 2018 y un 2.6 por ciento el año que viene, pero en sus perspectivas interinas de septiembre previó una caída del 1.9 por ciento este año y un avance posterior del 0.1 por ciento.Para 2020, en cambio, la OCDE, con sede en París, consideró que puede haber un incremento del 2.3 por ciento.El organismo destacó que el consumo privado y la inversión se mantendrán bajos debido a ingresos reales más bajos, mayores tasas de interés y un aumento del desempleo.La evolución prevista incluye caídas del 2.1 por ciento en 2019 en el consumo privado antes de subir un 2 por ciento en 2020, mientras que el gasto del Ejecutivo retrocederá un 3.2 por ciento el año que viene y en 2020 seguirá en negativo (2.5 por ciento menos).La OCDE admitió que aunque una consolidación fiscal más rápida y una política monetaria estricta lastran el crecimiento a corto plazo, son necesarias para reducir desequilibrios fiscales persistentes.Más a largo plazo, en su informe estimó que reformas tributarias, administrativas y en el ámbito de la competencia fortalecerán la productividad, y se ve esencial reducir las barreras al emprendimiento.Limitar esas últimas trabas, agregó, fortalecería la productividad y la creación de empleo, mientras que mejorar el acceso a una educación de calidad ayudaría a los trabajadores a estar preparados para las nuevas oportunidades laborales.La OCDE cree que las exportaciones "liderarán la recuperación". Aunque en 2018 se espera que caigan un 2.9 por ciento, para los dos próximos años se anticipan avances respectivos del 9.3 y del 8.3 por ciento.La demanda doméstica tardará más en recuperarse, pero en cuanto el proceso de reforma finalice, según el organismo internacional, la economía de ese país tendrá menos vulnerabilidades y una base más sólida.La OCDE no escondió que sus perspectivas de mejora pueden verse afectadas por una contracción de la demanda doméstica mayor de la prevista, y señaló que el creciente desempleo y un deterioro de los indicadores sociales podría reducir el apoyo a ese proceso.Asimismo, no descartó que aunque la divisa se ha mantenido estable recientemente, podría depreciarse más, lo que sumaría riesgos a la deuda pública.

