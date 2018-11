No contempla Zuckerberg dimitir como CEO de Facebook

Ciudad de México— El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha criticado en una entrevista la investigación de The New York Times en la cual se recogía que la empresa trató de ocultar la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadunidenses, así como la contratación de una empresa para ensuciar la imagen de los sectores críticos a la empresa, y ha asegurado que no piensa dimitir como director ejecutivo ni prescindir de su directora de Operaciones, Sheryl Sandberg.La investigación publicada por The New York Times la semana pasada se centraba en cómo los altos cargos de Facebook, especialmente Zuckerberg y su directora de Operaciones, se centraron en el crecimiento de la plataforma e ignoraron las señales de advertencia de la injerencia rusa en las elecciones estadunidenses a través de la plataforma, aspecto que después ocultaron al público.Fuentes de la investigación también han indicado que los proyectos personales distrajeron a Zuckerberg y Sandberg, y que estos pasaron decisiones de seguridad y políticas a los subordinados.La publicación del diario también aludía a la forma en que la compañía combatía a los sectores críticos y la utilización para ello de la empresa de investigación Definers para mejorar la reputación de la red social y para desacreditar a los manifestantes y a los grupos críticos. Según el reportaje, los activistas contrarios a la compañía fueron vinculados con el multimillonario judío George Soros, que públicamente había criticado a la empresa.Tras la publicación del reportaje, y en una entrevista a CNN Business, Zuckerberg ha declarado que no le "queda claro en absoluto que el reportaje [de The New York Times] sea correcto", y ha añadido que muchas de las cosas que estaban en el mismo "no eran ciertas" en base a lo que la empresa había visto, y que, pese a ello, "decidieron [el periódico] imprimirlo de todos modos".En la entrevista, el CEO de Facebook ha comentado que, aunque muchas de las críticas sobre los problemas más grandes son justas, "también hay un panorama más amplio" y que a veces cree que "se obtiene el sabor de parte de la cobertura como si esto fuera todo lo que hay".Un portavoz de The New York Times aseguró a CNN en un comunicado que su historia era "precisa" y que la apoyaban. Según ha explicado, el reportaje es el trabajo de un equipo de periodistas que recabó las declaraciones de más de 50 fuentes, entre las que se encontraban ejecutivos de Facebook, tanto antiguos como actuales, y otros empleados; legisladores y funcionarios gubernamentales; miembros de grupos de presión, y del personal del Congreso.