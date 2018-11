Ciudad de México— El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sólo puede ser aprobado o cancelado por el poder Legislativo, ya que abrirlo sería muy complicado, advirtió Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía."El acuerdo ya fue negociado y lo estaríamos firmando la próxima semana. El Legislativo lo único que debe hacer es aprobarlo o rechazarlo, no se puede reabrir una negociación tan compleja porque no terminarías", puntualizó al concluir su participación en el encuentro "El futuro del México globalizado" de la Universidad del Estado de Arizona, realizado en la Ciudad de México.Respecto a las peticiones que están haciendo los demócratas en Estados Unidos para mejorar las condiciones laborales y ambientales en el contexto comercial, el funcionario dijo que lo pactado tiene aspectos que nunca se habían logrado en esos temas."Te puedo garantizar que los demócratas en este acuerdo tiene lo que nunca hubieran soñado, ni siquiera con una Administración demócrata", expresó Guajardo.Por otro lado, refirió que en el tema de los aranceles de acero y aluminio no ha habido ningún encuentro con su contraparte, sólo existe un diálogo bastante abierto."Vamos a ver si de aquí al 30 (de noviembre, firma del T-MEC) se resuelve", afirmó durante su presentación.Asimismo, refirió que los tratados comerciales no pueden neutralizar por completo las controversias comerciales."Recordaremos que los acuerdos comerciales no son antídotos absolutos contra controversias comerciales, nos dan mecanismos para procesar las controversias comerciales y evitar que ellas se vuelvan guerras comerciales. Entonces sí, efectivamente las próximas dos semanas serán interesantes para ver si eliminamos nuestra controversia en materia de aranceles", enfatizó durante su participación.Guajardo explicó, además, que la fecha de revisión del acuerdo de suspensión que se tiene entre los productores de jitomate de México y Estados Unidos, y que se hace cada cinco años, ya fue rebasada y se está en espera de que se llegue a un acuerdo, de lo contrario se reabrirían las investigaciones por precio dumping."Si llegas a un acuerdo, se definen las condiciones de acceso al mercado y las últimas que negociamos fueron excelentes(...) en dado caso de que no lleguen a un acuerdo, simplemente se reactiva la investigación y habrá que ver si después de 20 años las condiciones de dumping se mantienen o probablemente ya no existen", detalló.

