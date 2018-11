Petróleo en EU cae más de 7% tras comentarios de Trump sobre Arabia Saudita

Los precios del crudo en Estados Unidos ampliaban las pérdidas este martes por la tarde luego de que el presidente Donald Trump señaló que el país tiene la intención de seguir siendo un "socio firme" de Arabia Saudita, reportaron agencias de noticias como Reuters y Notimex.Esto, pese a que el viernes pasado el Washington Post reportó que la CIA concluyó que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul, en octubre."A las 12:15 hora local de México, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) caían 7.55 por ciento en la Bolsa Mercantil de Nueva York, a 52.91 dólares por barril, su peor caída desde el 25 de octubre del 2017", publicó El Financiero.Mientras que el crudo Brent cae 7.22 por ciento, a 61.97 dólares, su nivel más bajo desde el 3 de marzo de este año en el mercado ICE de futuros de Londres."Nuestras agencias de inteligencia continúan evaluando toda la información, pero es muy posible que el Príncipe Heredero haya tenido conocimiento de este trágico evento, ¡tal vez lo hizo y tal vez no!", dijo Trump este martes a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca.El mandatario destacó que el año pasado el Reino acordó gastar e invertir 450 mil millones de dólares en los Estados Unidos y que no tenía intención de cancelar los contratos militares con Riad, pues "si cancelamos tontamente estos contratos, Rusia y China serían los grandes beneficiados".La semana pasada, el Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas contra 17 saudíes por su rol en la muerte del periodista.A esto se suma la preocupación de que los planes de la OPEP para reducir la producción no serán suficientes para detener un aumento en las reservas y una venta masiva en las acciones globales.Los inversores están fuertemente preocupados de que los principales productores estén a punto de sacar la alfombra de los precios más bajos en su reunión del 6 de diciembre, una repetición de hace cuatro años cuando el grupo eligió renunciar a las reducciones de la producción.Las opciones muestran una lucha por la protección en el Fondo Petrolero de los Estados Unidos, ticker USO, que apunta a rastrear el precio de los futuros del crudo West Texas Intermediate.Los precios del petróleo han retrocedido cerca de un 30 por ciento (a un récord de 11.7 millones de barriles por día) - desde los máximos que alcanzaron a comienzos de octubre-, ante una mayor oferta especialmente de parte de Estados Unidos, y frente a una desaceleración en el comercio global.Preocupada por un exceso de producción emergente similar al que llevó a una caída de precios en 2014, la OPEP está presionando para que se reduzca el suministro de 1 millón a 1.4 millones de barriles diarios.Si bien el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, indicó que se necesitan recortes de producción, su homólogo ruso, Alexander Novak, ha adoptado un enfoque más de esperar y ver.La expectativa es que el cártel baje su producción en la reunión que tendrá el 6 de diciembre, según BNP Paribas.El banco agregó que esperaba que el Brent se recuperara a los 80 dólares el barril antes del fin de año y que en 2019 promedie 76 dólares por barril y que el WTI promedie 69 dólares el barril.La Agencia Internacional de Energía (AIE), que representa el interés de los consumidores de petróleo, advirtió a la OPEP y a otros productores sobre las "implicaciones negativas" de los cortes de suministro, y muchos analistas temen que un alza en los precios del crudo pueda erosionar el consumo.

