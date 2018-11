Ciudad de México— La idea de que sumar pistas equivale automáticamente a mayor capacidad aérea, sin importar la configuración de ellas, así como obstáculos, el espacio aéreo y simulaciones en tiempo real, es errónea, sostuvo MITRE, al referirse a la propuesta de operar tres aeropuertos simultáneamente en el Valle de México.Comentó que, actualmente, se habla de operar un mayor volumen de tráfico aéreo en tres aeropuertos relativamente cercanos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), por lo que recomendó que se estudie el espacio aéreo y su gestión, antes de emprender obras en Santa Lucía."Sería desafortunado comprobar que la operación de los tres aeropuertos resulte en un 'embotellamiento' de tráfico aéreo sin mitigación", sostuvo comentó Bernardo Lisker, director internacional de MITRE, organismo especializado en aeronáutica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un comunicado aclaratorio presentado hoy y donde precisa información divulgada en medios de comunicación.Lisker explicó que una de las razones aeronáuticas por las cuales debería evitarse operar el AICM y Santa Lucía de forma simultánea es que nadie ha desarrollado el obligado estudio de espacio aéreo de esa opción, dejando a un lado que el sistema debe diseñarse "de arriba (el espacio) hacia abajo (las pistas)", no al revés.Otra razón es la innecesaria complejidad que puede llevar a problemas importantes que se generarían para intentar manejarlos simultáneamente, cuando existe una mucho mejor opción con un total de tres pistas (el Nuevo Aeropuerto Internacional de México), no de cinco, mencionó.Resaltó que lo anterior no sólo lo dice MITRE, sino que la Organización de Aviación Internacional (OACI) también lo expuso en su informe final al respecto, en 2014.Incluso mencionó que la consultora Navblue, que analizó a nivel pre-estudio el caso AICM-Santa Lucía, expuso en un informe que su análisis utilizó suposiciones y que, por sí solo, no debe ser usado para decisiones de construcción.En el comunicado aclaratorio, Lisker precisó que aunque MITRE no certifica aeropuertos, y son la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la OACI quienes auditan diversos factores de la aviación internacional, es escuchado con atención a través de Estados Unidos y el mundo.

