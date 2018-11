Nombra Renault a francés como CEO

Nueva York— El director de Operaciones de Renault SA, Thierry Bollore, se ganó el respaldo del Gobierno francés para convertirse en presidente ejecutivo interino tras el arresto de Carlos Ghosn en Japón por acusaciones de irregularidades financieras, según una persona familiarizada con el asunto.También se espera que el Estado francés apoye al director de la junta directiva, Philippe Lagayette, como presidente no ejecutivo para desempeñar el otro papel de Ghosn, dijeron dos personas que pidieron no ser nombradas porque las deliberaciones no son públicas, publicó Bloomberg.Una de las personas dijo que Francia es el accionista más influyente del fabricante de automóviles y está buscando un consenso en una reunión de la junta directiva el martes.El movimiento elevaría a Bollore, quien ha sido visto como el heredero de Ghosn aparente desde febrero, cuando fue ascendido a director de Operaciones, y le permitió asumir la gestión diaria de Renault.Al comienzo del día, el Gobierno francés se distanció de Ghosn, y el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo que "no estaba en posición de dirigir el grupo". El ejecutivo franco-brasileño permanece bajo custodia en Japón y no ha comentado sobre los desarrollos.Bollore "está específicamente a cargo de la continuidad del comité ejecutivo", dijo Renault en un comunicado. El fabricante de automóviles está siguiendo "el curso normal de sus operaciones industriales y comerciales" y está centrado en "la consolidación de la Alianza Renault Nissan Mitsubishi", dijo.Las acciones de Renault se han desplomado desde que estalló la noticia de la detención de Ghosn el lunes. Cayeron hasta un 4.8 por ciento este martes después de una caída del 8.4 por ciento el día anterior, y están cotizando a su nivel más bajo desde enero del 2015.Ghosn está acusado de no reportar ingresos por 44 millones de dólares y por mal uso de los fondos de la empresa en Nissan Motor Co, donde también fue presidente.

