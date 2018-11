París— Carlos Ghosn permanecerá como presidente y director general de Renault a pesar de que está detenido en Japón bajo acusaciones de que malversó activos de la empresa aliada Nissan Motor Co., y no reportó ingresos por millones de dólares, informó la junta directiva de la automotriz francesa después de una reunión de emergencia hoy en París.Sin embargo, la junta dijo que designó al segundo ejecutivo de mayor rango en la automotriz, el jefe de operaciones Thierry Bollore, para ocupar temporalmente el puesto de Ghosn.``El señor Ghosn, incapacitado temporalmente, permanece como presidente y director general", señaló la junta de Renault en un comunicado. Pero mientras Ghosn resuelve sus problemas legales en Japón, Bollore tendrá la misma autoridad para dirigir la compañía como CEO, indicó el texto de la automotriz.La junta de Renault dijo que se tomó la decisión a fin de mantener a la compañía estable ``para preservar los intereses del grupo y la continuidad de sus operaciones".La fiscalía japonesa sopesaba el martes la posibilidad de presentar cargos formales en contra de Ghosn.Ghosn dirige Renault, Nissan y la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi a la que ayudó a convertirse en la mayor vendedora de autos el año pasado, y que tanto Francia como Japón quieren mantener intacta.La acción de Renault de designar a un dirigente temporal se apega a una exigencia del gobierno francés, que posee alrededor del 15% de las acciones de la automotriz. El ministro de Finanzas Bruno Le Maire dijo horas antes el mismo martes que Ghosn no se encontraba en posición para encabezar al Grupo Renault mientras disputa las acusaciones en su contra en Japón.La decisión de mantenerlo como parte de la empresa también podría reflejar la estima que Francia le tiene a Ghosn, quien recientemente se reunió con el presidente Emmanuel Macron, y se ha encontrado con los últimos cuatro mandatarios.En tanto, la junta de Renault dijo que ya solicitó a Nissan que le haga llegar detalles de su investigación sobre las supuestas irregularidades de Ghosn.

