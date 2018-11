Ciudad de México.- Después de más de 30 años, el sistema creado por Bill Gates, fundador de Microsoft, aún domina a muchas de las computadoras alrededor del mundo y quizás, contrario a la creencia general, el éxito del multimillonario no radica en su brillantez sino en otros factores.Para Lewis Schiff, el autor de ‘Business Brilliant: Surprising Lessons from the Greatest Self-Made Business Icons’, si se mira con cuidado la vida de este emprendedor, se puede atribuir su éxito más a una buena técnica de ejecución que a su simple genio.He aquí las siguientes tres claves del pionero tecnológico:-Acciones Estratégicas: Gates vio más allá en el desarrollo de software que mera innovación o un sueño cumplido, lo vio como un material con potencial para oportunidades de negocio. Supo aprovechar oportunidades estratégicas para lograr hacer millones con el MS-DOS para IBM.En un principio se mudó a Nuevo México para desarrollar una primera versión de Microsoft BASIC en una compañía llamada MITS y de ahí se movió cerca de Digital Research, donde colaboró incluso con software para Apple, pero cuando IBM solicitó a Digital Research un sistema operativo para su nueva PC, Gates estuvo ahí para aprovechar la oferta.-Hizo alianzas poderosas: siempre supo cómo manejarse con las empresas que solicitaron sus servicios, tanto con MITS, como con Digital Research e IBM. En todas logró tomar impulso al siguiente paso, pero irónicamente terminó convirtiéndose en el hombre más rico de la tierra mientras esas compañías pasaron a la historia.-Tenacidad y ferocidad: Bill Gates siempre ayudó a sus socios a tener éxito bajo los términos de éstos, no los de Gates. Cuando IBM le solicitó el MS-DOS en cuestión de meses, Gates optó por comprar el software a otra compañía y hacer el MS-DOS sobre éste para entregarlo a tiempo pues el sistema habría tomado un año para ser desarrollado por el equipo de Microsoft. Aunque no fue lo que se esperaba, Gates cumplió con IBM, pues lo que importaba era cumplir con los plazos. Así fue, los términos de IBM, no de Gates y éste solo ejecutó.

