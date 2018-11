Ciudad de México.- Al finalizar este año, Walmart estima comprar más de 86 millones de pesos en productos agrícolas a pequeños productores de diversos estados del país, indicó Gisela Noble, directora de Fundación Walmart México.Se trata de personas que forman parte del programa Mi pequeño productor, el cual se puso en marcha desde el 2011 y busca desarrollar las capacidades comerciales de pequeños productores para generar canales de comercialización e incrementar su productividad.Los productores que son seleccionados tienen acceso a un programa integral de capacitación y acompañamiento que impulse la economía de sus regiones y comunidades a través de la inclusión de sus productos en mercados formales."El 68 por ciento del campo mexicano está en manos de pequeños productores y, si observamos el País, la pobreza está concentrada en esas regiones, es una dinámica que tiene que ver con que el pequeño productor no se puede desarrollar y no puede conectarse con los mercados", dijo Noble.En entrevista, apuntó que ellos tienen que vender a mercados locales o a intermediarios que normalmente no reflejan una utilidad suficiente para sus productos, y es así como acaban perdiendo todos los años sus ingresos y su productividad.Además, agregó, no tienen acceso a financiamiento, tecnología, no sabe quién compra ni cómo compra, por lo que "fuimos entendiendo y establecimos el supuesto de qué pasaría si nosotros tendiéramos un puente entre los productores y el mercado"."El modelo que diseñamos le ayuda al productor a saber cómo compra Walmart, vamos con técnicos al campo y este le va a ayudar al pequeño productor a trabajar con la producción agrícola, con las prácticas, con todo el manejo del corte y el manejo postcosecha, después viene toda la parte del agricultor como empresario", explicó.La directora de Fundación Walmart agregó que también se reúne a los productores con los compradores para que empiecen a experimentar lo que significa negociar con las grandes empresas."El potencial del programa de generar desarrollo regional es impresionante porque un pequeño productor puede empezar a producir y con el tiempo amplía su producción", dijo.Gisela Noble apuntó que hasta ahora tienen a más de 12 mil pequeños productores y se cultivan 13 productos distintos en los 14 grupos agrícolas que se tienen en todo el País."Nosotros no podemos ser los únicos compradores, ellos tienen la libertad de vendernos a nosotros o no, a pesar de estar en el programa, por lo que también los estamos acercando a otros compradores, de modo que ellos aprendan a vender", sostuvo.Por otra parte, Noble dijo que cada empresa agrícola está generando cerca de 300 empleos locales, por toda la labor asociada la cosecha, corte, logística, separación que genera una derrama económica importante.

