Inicia relevo en el CCE

Ciudad de México– El proceso para elegir al próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está en marcha en un momento crucial para la cúpula, ante la llegada de un Gobierno de izquierda.Ex presidentes del organismo advirtieron que es necesario que el sucesor de Juan Pablo Castañón garantice plena representatividad de todos los empresarios, sin importar su tamaño, y requiere de habilidades para cabildear y hacer valer la postura del gremio.Advirtieron, además, que es importante que garantice la unión y que trabaje para que el CCE funcione como un contrapeso de las decisiones del próximo Gobierno.José Luis Barraza, quien dirigió el CCE entre los años 2004-2007, admitió que existe preocupación entre los empresarios por las decisiones que ha tomado el Gobierno en transición, en particular por la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco."Para nosotros es preocupante estas decisiones que se han tomado, porque no han sido tomadas de manera institucional, tenemos que ser un país de instituciones, no de ocurrencias", dijo.Asimismo, opinó que la sociedad civil, representada en los organismos empresariales, deben funcionar como un contrapeso.A su vez, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE entre 2012-2015, expresó que el próximo presidente del Consejo debe ser un factor de unión, que posea legitimidad."Debe tener experiencia en la parte de interlocución, vamos a necesitar a un interlocutor válido para que pueda negociar, transitar,que pueda exigir en su momento y pueda impulsar la agenda del sector privado. Necesitamos a un hombre con experiencia, que conozca el cabildeo, que conozca quiénes son los actores políticos", subrayó.Será a finales de noviembre cuando se presenten los aspirantes y entonces se dará una elección interna, donde generalmente resulta un candidato de unidad. El relevo se espera para mediados de febrero y se elige para un año con posibilidad de reelegirse dos más.El sector empresarial trabajó de manera muy cercana al Gobierno de Enrique Peña Nieto, primero en la elaboración y aprobación de las reformas estructurales y en un segundo momento en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).Pero en el ambiente empresarial se habla de que la relación con Andrés Manuel López Obrador tiene similitudes a lo que pasó durante la Administración de Luis Echeverría, donde el roce entre el Gobierno y el sector privado provocó la organización de los empresarios e incluso propició la creación del propio CACÉ, en 1976.

