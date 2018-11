Monterrey— El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) podría enfrentar riesgos para su aprobación no sólo en Estados Unidos, con la reciente victoria del Partido Demócrata en las elecciones para la Cámara de Representantes, sino también en México, con la actual conformación en el Senado.Moisés Kalach, quien fue representante del sector privado en las negociaciones del T-MEC como director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, expuso a socios de la Caintra varios escenarios sobre esta situación."En México, una vez que se firme el 30 de noviembre el Tratado, tendrá que ser aprobado por el Senado, y aquí es un Senado de mayoría del partido Morena y ya, por ende, este Tratado podría pasarse a aprobar tan rápido como quisiera el presidente."(Pero) por ahí hay voces que dicen, que estamos escuchando por ahí, que si se pone a consulta popular o que si Cuauhtémoc Cárdenas dice que no lo debemos ratificar."Son señales de que tendremos mucha chamba por hacer para pasarlo por el Senado, tendremos que estar tan cerca de la misma forma como lo hacemos en Estados Unidos, para que esto suceda", explicó Kalach.En tanto, Sergio Gómez Lora, director de la Consultora Iqom Inteligencia Comercial, describió otros escenarios dependen de Estados Unidos."Puede suceder que los demócratas presionen a (Donald) Trump a hacer ajustes al acuerdo."Y el escenario más negativo es que la batallas entre republicanos y demócratas... porque los demócratas vayan por el tema de impuestos de Trump y el de Rusia, y se complica tanto la relación que el Tratado es una baja en esa guerra, no se aprueba, pero todavía tenemos el acuerdo actual vigente".Bajo esta posibilidad, el reto de México sería mantener el trabajo de los últimos 18 meses para evitar la denuncia y Estados Unidos se retire del acuerdo comercial, sostuvo Gómez Lora.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.