Se defienden pocos de 'lista negra' del SAT

Ciudad de México– Los contribuyentes exhibidos en las listas del SAT, donde se les señala como empresas fantasma o simuladores de operaciones, se defienden poco para desacreditar esa afirmación.De un total de 8 mil 836 contribuyentes que han sido vinculados a operaciones simuladas, o facturación fantasma, sólo 188 han desvirtuado esta situación, con cifras al cierre de octubre.El total que ha aclarado favorablemente el señalamiento representa el 2.1 por ciento del total de contribuyentes publicados en las listas del Servicio de Administración Tributaria, bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con datos de la dependencia SAT al cierre octubre.El bajo porcentaje de casos desvirtuados se debe a que los contribuyentes en ocasiones no están al pendiente de la publicación, por lo que los plazos para desvirtuar o acreditar las operaciones vencen sin que se den cuenta y pierden la oportunidad de aclarar su situación, señala el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en un artículo.Otro factor que ha contribuido al bajo nivel es la falta de información, ya que pese a ser publicados, los contribuyentes en ocasiones no cuentan con el registro de su contabilidad para presentarlo como prueba ante el fisco.Sin embargo, según se señala en el documento del IMCP, existen casos en los que, pese a tener la información contable, los contribuyentes se enfrentan a la decisión o “criterio” de la autoridad bajo la cual se califica la información presentada como carente de credibilidad e incluso casos en los que fisco solicita información extrafiscal que está fuera del alcance del contribuyente.Cuando el SAT identifica que un contribuyente ha realizado operaciones inexistentes lo publica primero su sitio de internet y después en el Diario Oficial de la Federación, en una primera etapa como presunto y después de un plazo establecido, si no logra desvirtuar el señalamiento, pasa a los listados definitivos, conocidos como “lista negra del SAT”..Con las listas, señala el IMCP, los contribuyentes tendrán la obligación de fiscalizar a sus proveedores cada vez que sea publicado un listado en el DOF o en el portal del SAT, ya sea como presunto o como definitivo.Para un contribuyente que da efectos fiscales a un comprobante falso, denominados Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS) la forma de regularizarse es corregir su situación ante el SAT, es decir, compensar lo que dedujo a través de esos documentos.Para los emisores de las facturas, Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), el delito está tipificado como defraudación fiscal, por la cual se puede enfrentar una pena de hasta 9 años de prisión, dependiendo del monto total del fraude.

