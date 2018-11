Ciudad de México– Una fallida reunión de líderes mundiales en Papúa Nueva Guinea no logró un acuerdo ayer sobre un comunicado final, destacando las divisiones cada vez más amplias entre las potencias mundiales de Estados Unidos y China.Las 21 naciones en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Port Moresby lucharon por salvar las diferencias sobre el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que gobierna el comercio internacional.El presidente de la reunión, el Primer Ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O'Neill, emitió una declaración."Todo el mundo está preocupado por las tensiones entre China y Estados Unidos", dijo O'Neill a una multitud de reporteros que se le acercaron después de que confirmó que no había ningún comunicado de los líderes.El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que había diferencias entre varias naciones, entre ellas China y las versiones preliminares de Estados Unidos del comunicado -visto por The Associated Press- que mostraba que Washington quería un lenguaje fuerte contra las prácticas comerciales desleales que acusa de China. Beijing, mientras tanto, quería una reafirmación de la oposición al proteccionismo y al unilateralismo que dice que practica Estados Unidos."No creo que sea una gran sorpresa que haya diferentes visiones sobre elementos particulares con respecto al comercio y que se evite que exista un consenso total sobre el comunicado", dijo Trudeau.La cumbre de dos días estuvo marcada por la acritud y subrayó la creciente rivalidad entre China y Occidente por la influencia en el generalmente desatendido Pacífico Sur. Beijing es relativamente nuevo en el suministro de ayuda, y sus fuertes préstamos, sin compromisos, han desconcertado a las naciones occidentales que han sido los donantes principales para las naciones en desarrollo y con frecuencia utilizan la ayuda para impulsar a las naciones hacia las reformas.El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el Presidente chino Xi Jinping intercambiaron discursos en discursos el sábado.Pence profesó respeto por Xi y China, pero también criticó duramente a la segunda economía del mundo por el robo de propiedad intelectual, las transferencias de tecnología forzadas y las prácticas comerciales desleales.Estados Unidos impuso este año aranceles adicionales a productos chinos por un valor de 250 mil millones de dólares Beijing ha tomado represalias con sus propios aranceles a los productos estadounidenses.El mundo, según el discurso de Xi, se enfrenta a una elección entre cooperación y confrontación a medida que crece el proteccionismo y el unilateralismo.Asimismo, aseveró que las reglas de las instituciones globales establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, como la OMC, no deben ser consideradas agendas egoístas.Refrenda México apoyo al comercio multilateralMéxico refrendó su apoyo al sistema multilateral de comercio e hizo énfasis en los trabajados desarrollados en aras de construir un mundo comercialmente más conectado, con reglas claras y altos estándares.La Secretaría de Economía (SE) indicó que los trabajos de este año se centraron en dialogar sobre el contexto global, la integración económica regional, el crecimiento sustentable e incluyente en la regiónLos expertos también hablaron sobre economía digital, las reformas estructurales en las economías miembro y sobre el futuro de APEC, apuntó a través de un comunicado.La delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario de Comercio Exterior de la SE, Juan Carlos Baker Pineda, quien asistió en representación del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.El funcionario mexicano estuvo acompañado por el embajador de México ante la Comunidad Australiana, las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu y Fiji, Eduardo Peña Haller.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.