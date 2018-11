Impugna Pemex tarifas de gas

Ciudad de México- Pemex Logística presentó tres demandas de amparo para impugnar las tarifas máximas de venta de gas LP que le autorizó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el pasado 27 de septiembre y que estarán vigentes hasta el cierre de 2022."La CRE no analizó adecuadamente los elementos aportados y no permite (a Pemex Logística) recuperar los costos eficientes y la obtención de una rentabilidad eficiente en el mercado en que realiza sus operaciones", afirmó la empresa estatal en sus demandas.Las resoluciones impugnadas se refieren a las tarifas que Pemex tendrá que aplicar para el gas LP en sus terminales de almacenamiento en Salina Cruz, Oaxaca; Rosarito, Baja California, y Reforma, Chiapas.Los amparos fueron presentados el pasado 6 de noviembre, pero aún no han sido admitidos a trámite y dos jueces de distrito en materia administrativa se declararon incompetentes, por lo que enviaron los expediente a los Juzgados Especializados en Telecomunicaciones y Competencia Económica.Luego de más de un año de negociaciones, la CRE rechazó las propuestas de tarifas que había presentado Pemex."Del análisis a la estructura de cargos propuesta (por Pemex) se advierte que impone cobros innecesarios a los usuarios, debido a que Pemex estaría recuperando un requerimiento de ingresos mayor al aprobado", indicó la Comisión.Dicho "requerimiento de ingresos" fue estimado por la CRE en mil 599 millones de pesos para las tres terminales en el periodo 2018 a 2022."La Comisión evaluó el plan de negocios y su congruencia con los costos históricos del permisionario (Pemex) encontrando que su propuesta es 36 por ciento más alta, en términos reales, que el promedio simple de costos del periodo 2012-2016", detalló.Los amparos de Pemex podrían quedar en el limbo si las juezas especializadas no aceptan hacerse cargo de ellos y generan un conflicto competencial.

