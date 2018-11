Acusa ABM datos falsos sobre comisiones

La Asociación de Bancos de México (ABM) acusó que actores del Poder Legislativo y autoridades del sistema financiero han utilizado datos equivocados y aseveraciones falsas en torno al tema de comisiones bancarias.Sin precisar el nombre de los legisladores ni de las autoridades que desde la perspectiva de la ABM usan planteamientos equivocados, la ABM consideró que dicha información confunde."Durante estos días, hemos sido testigos de una intensa actividad mediática de muchos actores que, desde el Poder Legislativo algunos, y otros aun como autoridades en el sistema financiero, parten de datos equivocados y aseveraciones falsas que sólo confundirán a la opinión pública y concretamente a los clientes de los bancos", manifestó la ABM en un comunicado.La semana pasada, la fracción parlamentaria de Morena en el Senado difundió una iniciativa para eliminar comisiones en la que refirió, con base en datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que 30 por ciento de los ingresos del sistema bancario mexicano en promedio provienen del cobro de estos cargos, mientras que en los países donde se ubica su casa matriz esta proporción es menor.En entrevista radiofónica, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, explicó que la Condusef está comparando ingresos netos contra ingresos brutos.El también presidente del Grupo Financiero Santander defendió que en México, el nivel también es de 19 o 20 por ciento, pero que la forma de reportar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es distinta respecto a como se contabiliza en otros países."(Los ingresos por) las comisiones en las casa matrices, tiene restado el gasto de ese ingreso; es el neto. En México no es así. La CNBV pide ingreso por comisiones, pero los gastos relacionados con comisiones, no están ahí, porque están en el reglón de gastos", explicó.Dijo que la Condusef está comparando ingresos brutos en México contra ingresos netos de los países donde operan las casas matrices."Están comparando peras con manzanas y es imperdonable (tomar este comparativo) para ser sustento de una ley", mencionó en referencia a la iniciativa de Morena.El banquero señaló que los gastos de comisiones son las promociones a meses sin intereses, ya que son cubiertos por los bancos y no por los comercios.A su vez, los seguros de vida asociados a las tarjetas y otros beneficios como el seguro por pérdida de equipaje y los programas de "cash back", que son aquellos donde los bancos dan efectivo por pagar con tarjeta de crédito, como un incentivo para promover este medio de pago.A su vez, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó esta semana que, de enero a septiembre de 2018, la banca obtuvo ingresos por comisiones por 120 mil 220 millones de pesos, que representaron 29 por ciento de sus ingresos totales.Ayer, la Condusef estimó que algunas comisiones pueden tener una reducción de hasta 45 por ciento."Además, rechazamos con plena convicción términos como 'usura', 'agio' y 'abuso', que se han mencionado en diferentes ocasiones", indicó el organismo.La ABM sostuvo que los precios de los productos y servicios bancarios bajarán con fomento a la competencia y no a través de la fijarlos."Reconocemos abiertamente el trabajo regulador de instituciones como el Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes han logrado que las comisiones y el resto de los precios de los productos y servicios bancarios hayan ido a la baja, producto del único mecanismo sano para poder lograrlo: el fomento a la competencia, no a través de la fijación de éstos", declaró.Los banqueros señalaron que es conveniente fomentar la educación financiera, para que los clientes y usuarios de la banca en México conozcan la amplia variedad de productos y servicios bancarios que existen.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.