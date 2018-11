'Sin T-MEC firmado no hay certidumbre para maquila'

Mientras el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) o USMCA en Estados Unidos, no esté firmado, prevalecerá la incertidumbre para el sector maquilador y en general para la frontera, expuso Enrique Covarrubias, director de Estrategia y Economía de Actinver.El especialista, quien durante 10 años fungió como investigador en Banco de México (Banxico) señaló que las propuestas económicas para la frontera hechas por la próxima administración federal son viables, pero considerando la dinámica de comercio exterior mientras no haya un Tratado de Libre Comercio bien definido, las inversiones seguirán conteniéndose.Mencionó que la negociación del T-MEC enfrenta ahora una desventaja, que es la mayoría de Demócratas en la Cámara de Representantes, lo que podría trabar la firma y su entrada en vigor.Enrique Covarrubias dijo que aún se sigue trabajando con el tratado actual, pero las inversiones a largo plazo necesitan certeza respecto a lo que se negoció.“Fue una negociación larga y difícil. El tema de los demócratas podría postergarlo y hay pocos incentivos para que la inversión extranjera llegue al país”, refirió.A esto se suman las propuestas para la franja fronteriza, que fueron duplicar el salario mínimo y reducir las tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).Sobre los impuestos el economista reflexionó que bajarlos implicaría un prejuicio a la recaudación en finanzas públicas y todavía no está claro si habrá otros ajustes para compensar esto.Respecto a subir al doble el salario mínimo mencionó que la decisión no puede ser únicamente por decreto, pues hay otras variantes a analizar, como por ejemplo los efectos inflacionarios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.