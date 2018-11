Sólo cuatro de cada 10 mexicanos destinan una parte de su salario al ahorro para el retiro.Rodolfo Arredondo Montero, director de Innovación de Productos en Seguros Monterrey New York Life, dijo que sólo el 21 por ciento de los mexicanos ha pensado en el tema, mientras que más de la mitad no ha visto nada, delegando la responsabilidad de su manutención durante la vejez a su familia.“Hay una gran proporción de personas que aún no se han empezado a preocupar por su retiro”, comentó.La edad del retiro es a los 65 años, por lo que es importante comenzar con el ahorro desde temprana edad para tener un estilo de vida pleno, apuntó. Quienes más piensan en este tema, dijo que son personas de entre 30 y 40 años, así como las mujeres, ya que la expectativa de vida en ellas es más grande.“Es importante empezar desde antes con un plan para el retiro, la importancia de hacerlo nos da la garantía que podremos vivir con tranquilidad en el futuro”, dijo.En la actualidad, algunas personas reciben una pensión bajo la ley del 74 del IMSS, en las que reciben un pago mensual del 85 por ciento del salario que tuvieron en los últimos cinco años de su vida laboral.Sin embargo, a partir del año 1997 todos los trabajadores tienen que construir su propio plan para el retiro, pues desaparecieron las pensiones de la Seguridad Social.“No hay un modelo que sea sostenible a largo plazo. De alguna manera el seguro aporta esta pensión para la jubilación, pero también tiene una crisis porque la tasa de natalidad en México se ha venido transformando de forma importante y ya no hay tantos jóvenes que puedan soportar esas pensiones”, apuntó.Para evitar este tipo de situaciones, dijo que cada persona debe ahorrar al menos entre un 10 y 50 por ciento de su salario mensual.Actualmente, las instituciones financieras cuentan con herramientas para ahorrar y lograr metas en el corto, mediano y largo plazo.

