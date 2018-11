Ciudad de México– La futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, rechazó ejercer presión sobre los titulares de los órganos reguladores del sector energético.Reforma dio a conocer que Nahle habría solicitado las renuncias de los titulares de las Comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH), Guillermo García y Juan Carlos Zepeda, respectivamente.Nahle sostuvo que el propio titular de la CNH presentó su renuncia voluntariamente para aplicar a otro puesto de trabajo.“Yo quisiera saber quién es la fuente (de esa denuncia). A mí me interesa saber quién lo dijo; de la CNH, el comisionado presidente, Juan Carlos Zepeda, él hace 15 días me manifestó su deseo de retirarse, nos pusimos de acuerdo, platicamos porque él tiene una oferta de trabajo, se vence su período en mayo y él a lo mejor en mayo ya no tendría la misma oferta, y por eso se decidió, pero es una decisión de él”, aseguró en entrevista.¿Y en la otra comisión (la CRE)?, se le preguntó.“No sé, por eso quiero saber si el otro comisionado (Guillermo García) lo expresó, yo no puedo contestar de algo que no sé la fuente”, dijo.¿Usted rechaza haber ejercido presión?, se le insistió.“A ver, los comisionados, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Órganos Reguladores, están sometidos a un código de ética, y, de acuerdo al artículo 9 y 16 de esa misma ley, ellos pueden ser removidos o pueden quedarse bajo lo que marca la ley”.“Yo no sé de dónde viene esto, ellos están sometidos a un código de ética, por eso quiero saber quién lo declaró o de dónde sale eso, porque, si no, yo no puedo hacer ninguna manifestación”, resumió.Nahle garantizó que los órganos reguladores gozarán de la autonomía que les confiere la Constitución.