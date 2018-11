Washington DC.- Las reglas más estrictas sobre el contenido de los automóviles en un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México aumentarán los costos para los fabricantes de automóviles y sus proveedores, advirtieron representantes de la industria en una audiencia sobre las consecuencias económicas del acuerdo.Los grupos de presión de la industria dijeron que cumplir con las nuevas y complejas reglas del Acuerdo entre Estados Unidos, México yCanadá, el sucesor del TLC, será una tarea desafiante que podría interrumpir las cadenas de suministro y eliminar empleos.Un funcionario en la audiencia pública celebrada hoy, sin embargo, reconoció que el nuevo acuerdo podría atraer la producción a Estados Unidos a largo plazo, como lo desea el Presidente Donald Trump."Está claro que las reglas de origen automotriz del T-MEC introducirán una complejidad innecesaria, requerirán cambios costosos en las cadenas de suministro e inversiones potencialmente redundantes", dijo John Bozzella, presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles Globales, en la Comisión de Comercio Internacional. Su organización representa a empresas como Toyota Motor Corp. y Hyundai Motor Co.Es probable que el nuevo acuerdo se firme a fines de este mes, pero aún así Tiene que ser ratificado por los legisladores de los tres países. El ITC debe presentar un análisis de impacto económico a los legisladores estadounidenses como parte del proceso para que el nuevo acuerdo tome fuerza en Estados Unidos.Las nuevas reglas afectarán la demanda de autos y partes, reduciendo la producción en Estados Unidos y causando "significativas" pérdidas de empleos, dijo Jennifer Thomas, vicepresidenta para la Alianza de Fabricantes de Automóviles, que representa a empresas como Volkswagen AG y BMW.Agregó que los aranceles al acero y aluminio impuestos este año por Estados Unidos ya están elevando los costos de producción a los fabricantes de autos.Pero un representante de las armadoras de Detroit indicó que las empresas se adaptarán a los nuevos estándares, y predijo que ello llevaría a un incremento en la producción en Estados Unidos en el largo plazo."Creemos que las reglas de origen, aunque son retadoras, son manejables", dijo Matt Blunt, presidente del Consejo Americano de Política Automotriz, que representa a General Motors Co., Ford Motor Co. y Fiat Chrysler.En la audiencia de hoy, el representante demócrata Bill Pascrell dijo que el nuevo acuerdo comercial no tendrá éxito "a menos que elimine los incentivos para la subcontratación en el TLC original y aumente los empleos y los salarios de manera significativa en Estados Unidos"."El comercio, sin duda, tiene un papel que desempeñar en nuestra creciente desigualdad y debería tener un papel para solucionarlo", dijo.

