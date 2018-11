La cautela propia de los inversionistas frente al cambio de Gobierno se ha acentuado en las últimas semanas tras dudas sobre el rumbo y la forma en que se tomarán las decisiones políticas y económicas del siguiente sexenio, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).De acuerdo con Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF, los inversionistas tienden a actuar con cautela en el primer año de una Administración, lo que frena momentáneamente las inversiones.Como resultado, las expectativas del Instituto para el crecimiento de 2019 se han ajustado a la baja, de 2 por ciento en la previsión de octubre a 1.8 en la de noviembre, mientras que el crecimiento para 2018 se mantiene en 2.1 por ciento."Cuando hay un cambio de sexenio en nuestro país, tradicionalmente hay una disminución o una desaceleración de la actividad económica", dijo en conferencia.Según explicó, esto se debe a dos factores principales: que el Gobierno entrante está aprendiendo a tomar posesión de su cargo y que los inversionistas quedan a la espera de las nuevas reglas para operar.Sin embargo, de acuerdo con el IMEF, la cautela de los inversionistas se ha acentuado en las últimas semanas con la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la iniciativa de regular las comisiones que cobran a los usuarios las instituciones bancarias."Ha sido muy distinto que en periodos anteriores y, desde luego, han tenido un impacto en la economía esas decisiones aun y cuando aún no son Gobierno", dijo en conferencia Francisco Gutiérrez Zamora, presidente del consejo técnico del IMEF.El especialista comentó que los agentes del mercado y las instituciones financieras deberán acostumbrarse a la nueva forma en la que el Gobierno tomará las decisiones."Con eso tendremos que aprender a convivir, porque son formas de Gobierno y cada quien lo hace a su modo. El tema es apostarle todos a que nos vaya bien a todos", dijo el directivo.Según explicaron los especialistas, la mayor fuente de incertidumbre a principio de año estaba asociada al creciente proteccionismo de Estados Unidos, que amenazaba con su salida del tratado comercial con México y Canadá, así como el efecto propio del proceso electoral.Ahora, señalaron, las principales preocupaciones radican en las afectaciones por los conflictos geopolíticos de las economías emergentes, que cada vez tienen más impacto en el País, pero también las dudas que ha generado el nuevo Gobierno.Entre las medidas que han cimbrado al sector se encuentra la iniciativa propuesta por el senador Ricardo Monreal para eliminar las comisiones que los bancos cobran a los usuarios por considerarlas excesivas.Sobre este punto, el Instituto señaló que las revisiones para que los bancos no cobren de manera excesiva debe ser un proceso continuo en en el que se tenga una interlocución entre los bancos, los reguladores y la autoridad."Pensamos que la revisión de las comisiones y la regulación sobre las comisiones, para que éstas no sean excesivas a los clientes, debe de darse de manera continua, pero no darse como parte de un decreto de ley."También consideramos que debe existir una interlocución entre el sector financiero, principalmente con el sector bancario, previo a la discusión de una iniciativa de ley que pudiera generar una reacción negativa en los mercados", mencionó López Macari.Los especialistas consideraron la comisiones se cobran

