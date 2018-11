Se dispara dólar otra vez; llega hasta los 21 pesos

La caída de los precios del petróleo y las preocupaciones sobre el futuro del sistema financiero mexicano llevaron al peso frente al dólar a niveles mínimos no vistos desde junio pasado, de acuerdo con información de mercados mayoristas y Banco de México (Banxico).En el sitio de cambios al mayoreo Forex la divisa se cotizó ayer a un máximo de 20.57 unidades, cotización registrada a las 8:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.Este tipo de cambio no se observaba en Forex desde el pasado 19 de junio, según muestra el grafico del mercado mayorista.En el día la ganancia fue de 26 centavos, respecto al valor con que comenzó la jornada de este martes.En bancos el dólar se vendió a un máximo de 20.96 pesos, nivel no visto desde el pasado 18 de junio.La cotización en bancos ganó 26 centavos contra la sesión previa, según información de instituciones bancarias.Banxico informó que el dólar interbancario cerró en 20.50 unidades, cotización no vista desde el pasado 19 de junio.En el día el peso retrocedió 17.15 centavos, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central.En centros cambiarios el máximo fue de 19.70 pesos, arrojó un sondeo realizado por este medio.El sitio de análisis financiero Investing anotó que las preocupaciones por las decisiones del nuevo Gobierno Federal están debilitando al peso en el mercado cambiario.Entre ellas cita la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la propuesta de Morena sobre la regulación a las comisiones que cobran los bancos.

