Ciudad de México— Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque en 2017 se redujeron el rezago y el déficit habitacional, la implementación de estrategia de la Política Nacional de Vivienda del Sexenio, a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), fue deficiente.De acuerdo con el dictamen del organismo de supervisión, la Comisión no conjuntó de manera adecuada la problemática central planteada de impulsar el acceso a vivienda para reducir el rezago habitacional con la coordinación de los diferentes actores del sector, la estandarización de instrumentos de atención y tampoco acreditó de forma correcta el cumplimiento de objetivos."En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2017 la Conavi condujo deficientemente la Política Nacional de Vivienda, ya que los procesos de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación presentaron insuficiencias en su operación", dice en sus resultados de la Cuenta Pública.Considera que las reducciones en 7 por ciento del déficit habitacional y en 11.2 por ciento del rezago habitacional no son atribuibles a la Comisión mediante la operación de la Política Nacional de Vivienda, ya que en su planeación estratégica no acreditó la identificación, la priorización y la presupuestación de los proyectos que conformaron su programa de labores.Y es que, señala la ASF, aunque el rezago habitacional se definió como la problemática central en la instrumentación de la Política Nacional de Vivienda de 2013 y la Conavi aseguró que cumplió con 100 por ciento de los objetivos planteados, el organismo no proporcionó los mecanismos que aseguraran la calidad de la información.Para la Auditoría, aunque la Comisión implementó mecanismos de medición y planeación, tal como el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, Conavi no acreditó que la información publica fuera para la elaboración de soluciones o se relacionara a las metas establecidas."(Conavi) presentó deficiencias en la planeación estratégica al no acreditar la identificación, priorización y presupuestación de los proyectos que conformaron su programa de labores; además, priorizó la entrega de subsidios como la actividad principal del sector y no realizó la coordinación integral de la Política Nacional de Vivienda", explica el documento.El documento de la ASF detalla de que 47 proyectos planteados por la Conavi, con 28 estrategias para el periodo 2014-2018, en ocho casos no hubo asociación entre planes.