'Mexicanizan' a Alexa

Ciudad de México– Amazon dio a conocer que Alexa, el cerebro que opera la familia de dispositivos Echo, llegará a México, junto con cuatro dispositivos que operan con Alexa: Amazon Echo, Echo Plus, Echo Dot y Echo Spot; además de un nuevo dispositivo inteligente para el hogar, el Amazon Smart Plug.Echo, Echo Plus, Echo Dot y Echo Spot son una línea de bocinas diseñadas totalmente para operar por medio de comandos de voz, son manos libres, veloces y siempre están listas.Alexa es el cerebro detrás de Echo, opera desde la nube, haciéndose cada vez más inteligente. Solo pregunta, y Alexa responde, reproduce música, lee noticias, controla tu casa inteligente, agrega tareas a tu lista de pendientes, y mucho más.Este asistente virtual llega a México con una experiencia totalmente nueva, desarrollada a partir de cero para el cliente mexicano, que incluye una voz totalmente nueva, soporte para el idioma español, conocimiento local, cientos de Skills locales; muchas han sido creadas por desarrolladores mexicanos y más.Hemos creado toda una nueva experiencia, a partir de cero, que honra el idioma español y a la cultura mexicana; permite a los clientes pedir música, conocer el clima, las noticias, controlar sus dispositivos inteligentes, fijar recordatorios, buscar recetas y mucho más”, expresó la vicepresidenta de Amazon Alexa, Toni Reid.Echo es una bocina manos libres controlada por voz que permite acceder a Alexa desde cualquier punto de una habitación, con control de voz de largo alcance. Utiliza software en el dispositivo para detectar la palabra “Alexa”, con la que despierta.Cuando Echo escucha esta palabra para despertar, el aro de luz del dispositivo se vuelve azul y empieza a transmitir la solicitud a la nube donde Alexa la procesa.Como Alexa se ha desarrollado en la nube y saca provecho de los servicios Amazon Web Services, el servicio se va volviendo cada vez más inteligente y continúa sumando funcionalidades.Cuenta con un arreglo de siete micrófonos que utilizan tecnología de irradiación, y cancelación de ruidos para máxima claridad desde el otro extremo de una habitación.Esta tecnología de irradiación avanzada combina las señales de los micrófonos individuales para suprimir los ruidos, repercusiones, cualquier música que se esté reproduciendo e incluso, hasta otras voces para garantizar que Alexa escucha con toda claridad las solicitudes, aun en habitaciones con muchos ruidos.Se ha afinado para brindar las mejores y más nítidas vocalizaciones con respuesta dinámica de bajos. Viene con un woofer de 63mm, tweeter dedicado, procesamiento Dolby y audio omnidireccional de 360° para brindar vocalización nítida y dinámicos bajos en toda la habitación.Echo Plus, con un Hub inteligente que permite fácilmente instalar y operar tu casa inteligente desde tan solo 3,299 pesos.Ofrece todas las funcionalidades que vienen con Echo, aparte de la integración de un Hub Zigbee de casa inteligente, un sensor de temperatura y sonido premium.La integración del Hub inteligente facilita la instalación de otros dispositivos de casa inteligente compatibles. Basta con pedir, “Alexa, busca mis dispositivos” y Echo Plus automáticamente encuentra y se conecta con dispositivos compatibles, sin necesidad de aplicaciones o Hubs adicionales.•Echo Dot: en cualquier habitación a partir de 1,299 pesosEcho Dot es un dispositivo manos libres controlado por voz, operado mediante Alexa que utiliza la misma función de control de voz de largo alcance de Echo, a un precio más económico para que pueda haber un Echo Dot en cada habitación.

