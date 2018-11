Ciudad de México- La eliminación por ley de algunas de las comisiones que cobran los bancos que operan en México “podría traer graves consecuencias que terminarán pagando los usuarios de servicios financieros”, alertó la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).Jorge Sánchez Tello, investigador de este organismo, explicó que las comisiones forman parte de uno de los principales ingresos de la banca, y que la eliminación de éstas sólo provocará que los bancos busquen compensar esa pérdida a través de un aumento en las tasas de interés que cobran a sus clientes.“Llevamos más de 20 años con un sector bancario sólido, que se ha destacado a escala internacional por sus estándares de capitalización y liquidez. Esto no ha sido fortuito y ha traído ganancias a los bancos, porque es un negocio en crecimiento, en el que el crédito ha llegado a crecer hasta cuatro veces más que el Producto Interno Bruto del país. De ahí las ganancias registradas por las instituciones financieras y no precisamente por las comisiones, como señalan los legisladores de Morena”, dijo.Sánchez Tello agregó que si esta iniciativa es aprobada tal como fue presentada sí afectará los ingresos de los bancos, pero también mandará una señal a los mercados de que en México no se permite a las empresas tener ganancias y que no se respeta el libre mercado para generar precios, oferta y servicios derivados de la competencia.De acuerdo con información de la Condusef, los ingresos por comisiones de los bancos podrían reducirse por lo menos en 50% si se aprueba esta iniciativa, lo que se traduciría en una pérdida de por lo menos 45 mil millones de pesos para los bancos.Esta pérdida, a decir del investigador de la Fundef, representa una reducción en los ingresos de los bancos, pero al final “será traducida a los clientes, ya que para no afectar sus operaciones los bancos tendrán que subir tasas de interés en los créditos que otorgan para compensar una reducción en sus ingresos.”

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.