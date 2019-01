Llega David Phelps a Azulejos

Nueva York— El derecho David Phelps y los Azulejos de Toronto acordaron un contrato de 2.5 millones de dólares por un año, indicó una persona familiarizada con las negociaciones a The Associated Press.La persona habló a condición del anonimato el jueves por la noche dado a que el trato aún no ha sido anunciado de manera oficial.Phelps, un agente libre de 32 años que viene de una cirugía Tommy John, podría ganar 3.25 millones de dólares adicionales en bonos por desempeño este año como parte del acuerdo, y los Azulejos tienen una opción de extensión de contrato de un millón de dólares para 2020 que podría ascender a ocho millones dependiendo en actuaciones y partidos terminados este año.Sufrió un desgarro de ligamento colateral en su brazo de lanzar el 17 de marzo durante su último lanzamiento en una actuación de pretemporada ante los Angelinos de Los Ángeles, y fue sometido a cirugía el 26 de marzo.Phelps tuvo foja de 2-1 y efectividad de 3.12 en 10 salidas como relevista en 2017 por Seattle, que lo adquirió de Miami el 20 de julio de ese año. La campaña pasada tuvo un salario de 5.55 millones de dólares.Durante seis temporadas en Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York (2012-14), Miami (2015-17) y los Marineros, Phelps registró récord de 30-33 y efectividad de 3.89 y cinco salvamentos en 64 aperturas y 164 salidas como relevista.Su acuerdo fue reportado primero por ESPN.

