Acuerdan contrato LeMahieu y Yankees

Nueva York— El agente libre, ganador del Guante de Oro y segunda base, D.J. LeMahieu, y los Yanquis acordaron un contrato por dos años y 24 millones de dólares, informó el viernes una persona con conocimiento de las negociaciones a The Associated Press.Dicho acuerdo eliminaría a Nueva York como el destino de Manny Machado.La persona habló bajo condición de anonimato debido a que todavía no se ha anunciado el contrato.LeMahieu, de 30 años, pasó las últimas ocho temporadas con Colorado y ganó el título de bateo de la Liga Nacional en 2016 con un promedio de .348. El año pasado bateó para .276 con 15 cuadrangulares y 62 remolcadas, y además obtuvo su segundo Guante de Oro consecutivo y tercero en total.Nueva York buscaba adquirir jugadores de cuadro por la ausencia del torpedero Didi Gregorius, quien se recupera de una cirugía Tommy John, y no se prevé que regrese sino hasta el próximo verano.Los Yanquis firmaron al ex campo corto de Colorado Troy Tulowitzki la semana pasada y señalaron que será su torpedero titular. LeMahieu buscará tener algo de tiempo en segunda base, tercera e inclusive en primera.En tanto, el jardinero Aaron Hicks acordó un contrato por 6 millones de dólares y por un año que le evitó un proceso de arbitraje salarial y superó su sueldo anterior de 2 millones 825 mil dólares. El jugador de 29 años tomó el control de jardín central de los Yanquis e impuso cifras récord en su carrera con 137 juegos, 27 jonrones y 79 producidas.

