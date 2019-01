Ciudad de México— El Club América presentó este viernes su tercer uniforme para el Clausura 2019, el cual rinde homenaje a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y el 40 aniversario del estreno de la película "El Chanfle".“Como celebración del 40 aniversario del ‘Chanfle’, nuestro jersey está inspirado en el personaje de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' para rendir homenaje a su gran pasión por el Club”, anunció el equipo de Coapa.En el filme que se estrenó el 18 de enero de 1979, el “Chanfle”, quien era el aguador del equipo, soñaba con que su hijo metía 24 goles al Atlético Español y termina siendo entrenador de las categorías infantiles, usaba una sudadera naranja del equipo.“Chespirito fue una parte importante de mi niñez, en particular el ‘Chanfle’. Hoy me hace feliz poder vestir una camiseta en su honor, es un gran Ídolo del América", dijo el lateral Paul Aguilar.“Siempre he sido admirador de ‘Chespirito’, en Sudamérica es ícono. Me siento muy orgulloso de poder rendirle homenaje con esta camiseta”, declaró por su parte el colombiano Mateus Uribe.La preventa en línea de la playera comenzará el 12 de enero. El América informó que sólo saldrán a la venta 4 mil 14 playeras de la edición especial con rúbrica del fallecido actor y el número 14, la cual se podrá conseguir a partir del 18 de enero en tiendas deportivas. También habrá versión sin firma.Además, el uniforme es ecológico, ya que es confeccionado con tejido de poliéster reciclado, hecho de botellas de plástico que son fundidas para producir un hilo fino.Cada kit se usaron aproximadamente 16 botellas de plástico recicladas. Desde 2010, Nike ha convertido más de tres mil millones de botellas de plástico en poliéster reciclado, lo suficiente para cubrir unos 5 mil 200 campos de futbol.

