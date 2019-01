Va juarense a regional de artes marciales en NM

Vivido un exitoso 2018, la artemarcialista local Yolanda Abigail Arredondo participará el próximo dos de febrero en un torneo regional organizado por la Asociación Norteamericana de Grappling (NAGA por sus siglas en inglés), en Albuquerque, Nuevo México, evento en el que hará su debut.“El objetivo es traerme los primeros lugares de la categoría de gi –con traje– y no gi –sin traje– de las 119.9 libras, en las dos categorías”, expuso la atleta de 29 años y 1.66 metros.Gracias a los buenos resultados obtenidos el año anterior, Arredondo tiene una gran confianza en que las cosas resultarán como lo tiene planeado.“El año pasado me fue súper bien en los torneos que asistí. Creo que he aumentado un poco mi nivel, a pesar de que sigo siendo cinta blanca en jiu jitsu, he mejorado mucho, aparte, he seguido entrenando constantemente, no he dejado el entrenamiento”, expuso.Subrayó que a partir de este mes intensificó el ritmo de sus entrenamientos con acondicionamiento físico, ejercicios de cardio, de resistencia, de pesas, más los entrenamientos cotidianos de jiu jitsu, lucha y judo, las tres artes marciales en las que se basa para mejorar su juego en la competencia.“Estamos viendo estrategias, errores que cometo, cómo mejorarlos y perfeccionar las sumisiones con las que he venido ganando los últimos torneos”, afirmó.