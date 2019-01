Firman Medias Blancas a Jay

Chicago.- Jon Jay ve en la reconstrucción de los Medias Blancas de Chicago la posibilidad de alcanzar grandes cosas al lado de jóvenes promesas. Está ansioso por ser parte del cambio.“Es una gran organización, una gran ciudad”, declaró.El jardinero y los Medias Blancas finalizaron ayer un contrato por un año y 4 millones de dólares.El pelotero de 33 años jugó la temporada pasada con Kansas City y Arizona, bateando para .268 con tres jonrones y 40 carreras remolcadas en 143 juegos. También tuvo al menos 24 inicios en cada uno de los tres jardines.Su llegada le da a los Medias Blancas otro bateador veterano después de poncharse mil 594 veces el año pasado, la cifra más alta de Grandes Ligas. Jay también es amigo cercano del toletero Manny Machado, uno de los objetivos principales de Chicago en la agencia libre.“Manny hará lo que es mejor para su familia”, comentó. “Eso dependerá de él, en privado. No me he involucrado en nada de eso. Son sus asuntos. Veamos en qué queda todo. ¿Nos encantaría tener a Manny Machado en el equipo? Desde luego. El tipo es increíble. Quién sabe qué vaya a suceder”.Chicago también adquirió a Yonder Alonso –cuñado de Machado– en un canje con Cleveland el mes pasado. Pero el gerente Rick Hahn insiste en que Chicago obtuvo sus servicios por sus atributos y no para convencer a Machado.Jay batea para .285 en su carrera de nueve años en Grandes Ligas.Acuerda Dozier con NacionalesWashington.- Brian Dozier encontró un nuevo equipo y los Nacionales de Washington encontraron una solución temporal en la segunda base.Dozier y los Nacionales acordaron un contrato por un año y 9 millones de dólares, sujeto a la aprobación de un examen físico, dijo a The Associated Press ayer una persona con conocimiento de las negociaciones.La persona confirmó el pacto bajo condición de anonimato debido a que no se ha realizado un anuncio.Dozier, quien jugó con los Mellizos de Minnesota y los Dodgers de Los Angeles la campaña anterior, atendería una necesidad de Washington por un nuevo segunda base titular y podría añadir poder a la alineación, algo particularmente importante en caso de que el jardinero Bryce Harper firme con otro equipo en la agencia libre.Al comprometerse con Dozier por sólo una temporada, los Nacionales dejan abierta la posibilidad de recurrir a su mejor prospecto, Carter Kieboom para cubrir la posición en 2020.

