Estudiante de los últimos semestres de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, Noel Aguirre, preseleccionado olímpico –rumbo a ‘Tokio 2020– en lanzamiento de disco, quiere cerrar con todo su etapa académica y este año tiene un calendario de competencias internacionales muy importante, el cual implica altos retos.Aguirre desea cumplir con las exigentes marcas requeridas y calificar así a la Universiada Mundial, a celebrarse en Nápoles, Italia del 3 al 14 de julio, a los Juegos Panamericanos ‘Lima 2019’, en agosto y al Mundial de Atletismo Mayor, que comenzará el 27 de septiembre, en Doha, Katar.“Buscar todo eso, hay buenos eventos este año, hay que aprovecharlos, ojalá y logremos un buen resultado y colarnos por ahí. Ahorita el camino son los Juegos Panamericanos, pero, también la Universiada Mundial que ya por ahí son nuestros últimos años en la universidad, hay que cumplir, salir bien y estamos puestos”, enfatizó.Medalla de plata en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza con 53.30 metros y segundo lugar en la Universiada Nacional ‘UAEM 2018’ con 54.65 metros el año anterior, Noel estimó que para clasificar a Nápoles deberá lanzar 59 metros, marca similar a la que se pidió para ‘Taipei 2017’.Subrayó que antes que pensar en triunfar en la Universiada Nacional, quiere cumplir con la referida distancia.“Es ganar la Universiada y dar la marca, sobre todo buscar la marca para el Mundial, ahora sí, el lugar pues ya el que sea. Lo que me importa es la marca para ir al Mundial y ya en el Mundial, buscar mejorar todavía más y a ver cómo nos va”, expuso.Optimista y con gran confianza, Aguirre señaló que tiene muchas posibilidades de cumplir con los citados 59 metros.“Andamos ahí cerca ahorita, los entrenamientos parecen que van bien. Sí, llevamos buen ritmo, ahí –Juan- Avelle anda poco emocionado que me dice: ‘sí, tiras más de 60 –metros- este año sí los tiras’”, apuntó.Noel, quien tiene 55.36 metros como mejor marca, indicó que ha tenido registros no oficiales de buenas marcas por lo que sólo tratará de ratificarlas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.