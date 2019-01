Guadalajara.- En el primer entrenamiento que el Atlas abrió sus puertas, se respiró otro ambiente.El enrevesado 2018 es historia, ahora, Osvaldo Martínez le pone risas a las prácticas.Antes del entrenamiento, hablaron un par de canteranos: Juan Pablo Vigón y José Hernández; el primero aseguró que este viernes contra el América se darán cuenta para qué están hechos en el Clausura 2019.“Es un parámetro difícil, es para ver realmente de qué estamos hechos, hemos trabajado muy bien, mentalmente estamos bien, el grupo está muy compacto, entonces, siento que va a ser un buen parámetro y trabajamos para ganar”, dijo Vigón.En el caso de Pepe Hernández, el enfoque de sus palabras fue de limpiar esa imagen cuesta arriba que se ganaron el año pasado, en el que no clasificaron a ninguna Liguilla.“A lo mejor no fue un año (el 2018) bueno para nosotros, los resultados no se dieron como hubiéramos querido, pero todo es una nueva oportunidad para cambiar esa imagen, para limpiar esos malos momentos que pudimos tener y volver a confiar en nosotros y hacer que la gente vuelva a confiar en nosotros”, dijo Hernández.El canterano Vigón aprovechó la oportunidad para decir que los abucheos y los comentarios en su contra en distintas redes sociales, son propios de la afición, la cual siempre tendrá una opinión.“Nosotros trabajamos y damos el 100 por ciento para que ellos estén contentos, para nosotros estar bien. La gente siempre va a hablar, bien o mal, siempre va a hablar, nosotros hay que trabajar, dar el máximo siempre para poder seguir sacando buenos resultados”, puntualizó.Por otro lado, el que ya está entrenando con los Zorros, es el noveno refuerzo Facundo Barceló, quien llegó procedente del Patronato de la Liga argentina.Se habría caído fichaje de CastilloAunque muchos ya lo daban por hecho, parece que todo va para atrás.Según reporta el diario portugués A Bola, el fichaje del delantero chileno Nicolás Castillo con el América se habría caído.El periódico menciona que el Benfica y los azulcremas no llegaron a un acuerdo pese a que el atacante ya habría dado el sí para regresar al futbol mexicano.Los campeones de la Liga MX ofrecieron unos 11.5 MDD por el sudamericano, pero las Águilas portuguesas querían 17 MDD. El mes pasado, los Rayados de Monterrey ofrecieron casi 15 MDD, pero el chileno no quiso escucharla.Castillo, de 25 años, quiere triunfar con Europa, por lo que originalmente no quería volver a México, pero también desea sumar minutos pensando en la Copa América, lo que parece no logrará en Portugal.“Nico”, ex de Pumas, ya fue convocado por el nuevo entrenador del Benfica, Bruno Lage, por lo que esperaría ahora sí jugar ante Santa Clara.El mercado de fichajes acaba a finales de mes, por lo que no se descarta un nuevo intento por parte de las Águilas de fichar al jugador.