Decide Diego Lainez fichar para Real Betis

Ciudad de México— Diego Lainez no sólo será el jugador más caro que el club América pudo transferir a Europa en lo que va de sus 102 años, también el más joven.Con 18 años y 7 meses el volante ofensivo superó ya en en ese renglón a los anteriores 10 traspasos de futbolistas mexicanos que realizaron las Águilas, en una historia de casi 30 años con esa actividad desde que el delantero Carlos Hermosillo se fue al Standard de Lieja en el futbol belga.Lainez apenas debutó en el primer equipo americanista en marzo del 2017, bajo la dirección técnica de Ricardo La Volpe, y ya con un título de Liga en su currículum y llamados a la Selección Nacional Mayor va al Betis de Sevilla como la "perla" de más corta edad en dejar al Nido.Antes de él, los más jóvenes en emigrar del conjunto azulcrema al Viejo Continente habían sido Diego Reyes, que con 20 años emigró al Porto, y Omar Govea, que con 19 años salió al equipo B de los mismos Dragones lusitanos, aunque con el asterisco de que éste último nunca debutó en Primera División con las Águilas.En 1989 fue Hermosillo el primero en ser cedido a un club europeo, pero su aventura apenas duró media temporada. El goleador ya tenía cinco títulos de Liga como americanista, un Mundial, pero 25 años.América no se caracterizó muchos años por exportar futbolistas. Después de Hermosillo, en los 20 años siguientes existieron cuatro casos: Joaquín del Olmo, que no era formado en América, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco y Pável Pardo, quien surgió del Atlas y ya se fue a Europa a los 30 años.La presente década es la mejor del club de Coapa en cuanto a transferencias de sus jugadores a equipos europeos. Del 2011 a la fecha salió ya una media docena, y justo en la etapa del balompié mundial en la que los montos de los fichajes se vuelven cada vez más exorbitantes.Guillermo Ochoa, Reyes, Miguel Layún (no formado en el club azulcrema), Govea, Raúl Jiménez y ahora Lainez marcan la etapa contemporánea de un América exportador, y al menos ninguno de ellos ha regresado aún a la Liga mexicana o con una saco de fracaso en la espalda.

