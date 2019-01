Buscan Coyotes sumar su segunda victoria

Los Coyotes de El Paso saltarán esta noche a la cancha del Coliseo de la Avenida Paisano en busca de su segunda victoria en la presente temporada de la Major Arena Soccer League (MASL), y al menos en el papel la ventaja es para los aulladores, pues enfrentarán al peor equipo de la liga, el Express de Turlock que llega con una marca de cero victorias y siete descalabros.Sin embargo, el entrenador de los paseños, Jesús Enríquez, no se confía de las estadísticas, pues reconoce que Turlock ha jugado bien a pesar de sumar puras derrotas.“Pues puede ser una ventaja que ellos no han ganado, pero también al contrario, vienen a tratar de ganar su primer partido. Han hecho buenos partidos, no es un equipo malo, es un equipo que da buenos partidos, tienen muchos años jugando juntos, saben a lo que juegan, es un equipo que va a venir y se va a encerrar y a contragolpear. Hay que estar muy atentos a eso porque casi le saca el partido a Ontario de esa manera”, declaró Enríquez.-¿Qué hacer para que los Coyotes no caigan en confianza?“Ahorita el equipo anda bien y anda muy motivado y ya sabemos a lo que jugamos. Es un equipo con el que hemos jugado bastantes veces y ya sabemos cómo juegan, pero si Dios quiere vamos a tener una victoria también”.El viernes pasado los Coyotes lograron su primer triunfo del año al vencer al Tacoma Stars y un día después perdieron en tiempo extra con Dallas Sidekicks, lo cual levantó el ánimo del equipo.“Pues bastante ayudó al ánimo porque fue la primera victoria y fue contra un equipo de los de arriba, de grueso calibre, entonces el equipo se dio cuenta de que tenemos jugadores para ser de los principales en la liga, entonces fue muy importante la victoria para la motivación y después fuimos a Dallas con equipo con menos jugadores, hicimos buen partido, lástima que al último perdimos en tiempo extra”, mencionó el entrenador del equipo paseño.Enríquez señaló que después del partido del viernes contra Tacoma, viajaron el sábado a Dallas y llegaron prácticamente directo a enfrentar a los Sidekicks.“Llegamos exactamente a jugar, sin piernas ya, no pudieron viajar la totalidad de los jugadores, entonces eso nos costó para el segundo tiempo, que nos quedamos sin piernas y ellos lo aprovecharon”.Para el juego de esta noche, los Coyotes no tienen lesionados, sin embargo tendrán que seguir echando mano de la mayoría de los jóvenes paseños, pues no han llegado las cartas de trabajo y el 75 por ciento de los jugadores que vienen de fuera siguen sin poder jugar.

