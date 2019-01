Aclara Wiggins declaraciones tras altercados

Oklahoma City— El alero Andrew Wiggins, de los Timberwolves de Minnesota, intentó ayer aclarar sus comentarios en los que utilizó la palabra gay para describir la conducta del perimetral Dennis Schroeder, del Thunder de Oklahoma, durante el partido entre ambos conjuntos.El pivote del Thunder, Nerlens Noel, fue retirado de la cancha en camilla en el tercer periodo después de que Wiggins colisionara con él durante un intento de volcada el martes en la noche. Schroeder, descontento por la jugada y otros incidentes en el ríspido partido, fue sancionado con falta técnica por un altercado con el perimetral Jeff Teague, de los Timberwolves.Wiggins consideró injustificado el proceder de Schroder.“Se puso gay”, declaró Wiggins después del encuentro. “Actuaba locamente sin motivo”.Horas después, Wiggins intentó aclarar sus comentarios en las redes sociales.“Me gustaría aclarar lo dicho anoche por mí durante la sesión con la prensa después del partido. Dije: No sé qué le pica, se puso gay... actuaba locamente sin motivo”, afirmó el jugador en Twitter.En su siguiente mensaje, Wi-ggins no utilizó la palabra disculpa, pero afirmó: “Tengo el mayor amor y respeto por la comunidad LGBTQIA y jamás utilizaría un término para faltarles al respeto de ninguna manera”.Wiggins hizo sus declaraciones al término de un reñido encuentro en el que Noel terminó lesionado.Noel cayó con fuerza en el suelo después de recibir un codazo en la cara cuando Wiggins intentaba la volcada. Se marcó falta a Noel. La jugada fue revisada y no se marcaron faltas adicionales. Noel quedó tendido varios minutos hasta que lo retiraron de la cancha. Los jugadores de ambos equipos se enzarzaron en una riña mientras Noel continuaba tirado.El entrenador del Thunder, Billy Donovan, dijo al término del partido que Noel fue llevado al Centro Médico OU de la Universidad de Oklahoma. No abundó en detalles sobre la lesión.Wiggins dijo que no tuvo intención de lastimar a Noel.“Solo intenté hacer un movimiento agresivo y clavar el balón en el aro”, declaró Wiggins. “Intentó impedirlo. Creo que cayó mal. No me di cuenta hasta que lo vi en el piso. Ojalá que esté bien. Sólo le deseo lo mejor. Espero que se recupere pronto y regrese más fuerte”.

