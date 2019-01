Clemson, Carolina del Sur— El tackle defensivo suspendido de Clemson, Dexter Lawrence, se dirige a la NFL.Lawrence, de 158 kilogramos y 1.93 metros (350 libras y seis pies con cuatro pulgadas), se perdió los encuentros de playoffs del fútbol americano colegial de la NCAA luego que él y dos compañeros dieron positivo por la sustancia prohibida ostarine. Lawrence asistió a ambos encuentros y celebró el lunes con sus compañeros luego de la victoria por 44-16 sobre Alabama en el duelo por el campeonato nacional.El jugador anunció su decisión el miércoles en Twitter. Lawrence fue titular tres años y es considerado una selección de primera ronda en el draft de la NFL de abril próximo.Es el tercer titular de la defensiva de Clemson que renuncia a su elegibilidad para ir al profesionalismo. Antes, el cornerback Trayvon Mullen y el linebacker Tre Lamar informaron que entrarían en el draft de la NFL. Mullen fue el Jugador Más Valioso a la defensiva en el juego de campeonato.Las cosas no terminaron de la manera que Lawrence quería, pues debió quedarse en la banca en las victorias sobre Notre Dame y Alabama luego de los resultados de sus pruebas de dopaje. Lawrence y el integrante suplente de la línea ofensiva Zach Giella, así como el tight end Braden Galloway, fueron suspendidos para los últimos dos partidos.Todos pidieron a Clemson apelar la suspensión a la NCAA y pudieron haber enfrentado una suspensión de un año si se rechazaba. Parecía que Lawrence se convertiría en profesional incluso sin sus problemas. Ahora, enfrentará cuestionamientos de los futuros empleadores de la NFL.Lawrence dijo antes del Cotton Bowl que no sabía que tomó una sustancia prohibida.“Honestamente no sé qué pasó ni cómo entró”, declaró. “Simplemente está ahí”.Lawrence finalizó con 7.5 tackleadas para pérdida de yardas esta temporada y fue colíder del equipo con siete apresuramientos de quarterback. También fue parte del “Fridge Package” (“Paquete Refrigerador”) en la ofensiva con el tackle defensivo Christian Wilkins en situaciones de corto yardaje.Lawrence tuvo una carrera de touchdown en la paliza 77-16 sobre Louisville esta campaña.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.