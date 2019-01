Real Madrid golea en la Copa del Rey

Madrid—Real Madrid evitó la sorpresa esta vez, al golear el miércoles 3-0 al Leganés y acercarse a los octavos de final de la Copa del Rey.Tras ser eliminado por Leganés en los cuartos de final de la competición la temporada pasada, el Madrid consiguió una victoria en el cotejo de ida en el estadio Santiago Bernabéu.Sergio Ramos marcó el 100mo gol de su carrera para adelantar al Madrid. Lucas Vázquez y Vinicius Junior sumaron las otras anotaciones.Leganés había sorprendido a su vecino de Madrid con una victoria en el Bernabéu hace casi un año, pero ahora necesitará una hazaña aún mayor la próxima semana en casa para lograr otra sorpresa.El triunfo alivió algo de la presión sobre el equipo de Santiago Solari, que no había ganado un partido en 2019. El conjunto Merengue venía de empatar 2-2 en Villarreal y de perder 2-0 en casa ante Real Sociedad en La Liga española, donde persigue de lejos al líder Barcelona, a 10 puntos.Frente a una reducida concurrencia en el Bernabéu, Leganés tuvo las mejores oportunidades de abrir el marcador, antes que Ramos abriera el candado al convertir un penalti a los 44 minutos, que fue sancionado luego que el defensa Álvaro Odriozola fue derribado dentro del área.Vázquez anotó el segundo a los 68 luego de un pase del brasileño Vinicius Junior, quien 11 minutos después selló la victoria con una volea tras un centro de Odriozola.Vinicius “está dando grandes pasos”, valoró el argentino Solari.Pese a jugar con Antoine Griezmann durante casi una hora, Atlético de Madrid no pudo conseguir algo más que un empate 1-1 en su visita al Girona.Griezmann abrió el marcador menos de 10 minutos después del silbatazo inicial, pero Anthony Lozano empató para los locales a los 34.Simeone no estuvo en la banca porque cumplió el último de tres duelos de suspensión por reclamar durante un encuentro de la Copa contra Sevilla la temporada pasada.La vuelta se jugará el próximo miércoles en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.En otros resultados de ida, Getafe venció 1-0 al Valladolid en casa, mientras Villarreal igualó como local 2-2 contra Espanyol.El jueves, el tetracampeón defensor, Barcelona, visita al Levante.

