Ciudad de México— Ni Diego Lainez cuenta con boleto para jugar en Europa ni Nicolás Castillo tiene asegurada su vuelta al futbol mexicano... por ahora.Miguel Herrera fue certero y aseguró que hasta este miércoles, ni Mauricio Culebro y tampoco Santiago Baños, presidentes operativo y deportivo respectivamente, se han acercado con él para confirmarle la baja de Lainez, ni la llegada de Castillo.“Son opciones y mientras sean opciones no pasa nada. Cuando tengamos algo se les avisará en un comunicado para que sepan realmente lo que puede pasar. Hasta el día de hoy a mí no me han comunicado nada, pero son opciones”, declaró el exentrenador del Tri.“Yo sigo contando con Lainez, no me han dicho nada y por eso sigo contando con él. De alguna llegada hasta que me digan que está listo y lo vea entrenando, pues no lo podré tener considerado como parte del equipo”, aseguró el 'Piojo' respecto a la posibilidad de ver a Lainez jugar ante el Atlas el próximo viernes.A primera hora, medios aseguraron que el volante juvenil de las Águilas se ausentó de la práctica de esta mañana en el Nido de Coapa para ultimar detalles de su traspaso al futbol europeo, rumor que Herrera rechazó enérgicamente.“Se pueden parar a cubrir las puertas que hay en el club y lo van a ver salir. Él (Lainez) está entrenando al parejo de sus compañeros, si se queda acá le va a servir, si se va igual le va a servir. Pero si para de entrenar sería una tontería para él.“Diego está entrenando muy bien, está concentrando, platicamos con él para que se mantuviera pensando en el América. Ya si sale otra oportunidad pues le diremos que se vaya bien y haga lo mejor posible. Diego está concentrado”, comentó el DT de las Águilas.Sobre la posible llegada de Nicolás Castillo a Coapa, el “Piojo” reconoció que el chileno es sólo una de las opciones que han tratado como posible refuerzo en el ataque. Sin ofrecer mayores detalles de las negociaciones con el Benfica, dueño de sus derechos federativos.“No puedo decir que (Mauro) Boselli no era interesante. En su momento mencionaron a (Julio) Furch y también es un delantero interesante. Mencionaron al “Polaco” (Menéndez) y también es interesante para pensar como centrodelantero, lo mismo si me dicen de Nico Castillo, Karim Benzema y Raúl Jiménez, pero de eso a que se conviertan en opciones reales para el América, pues ya cambia”, sentenció Miguel Herrera.Las próximas horas serán cruciales para que el Club América determine si el joven mediocampista sale a Europa y si “Nico” Castillo llega a Coapa.