Potente duelo

Thousand Oaks, California— Todd Gurley está más interesado en los corredores cuando mira un partido de futbol. Pero un duelo entre los dos mejores acarreadores en la NFL sería irresistible para un fan como él.Sin embargo Gurley no verá el partido de los playoffs de los Carneros de Los Ángeles contra los Vaqueros de Dallas desde su sofá. No, él estará en el Coliseo el sábado por la noche para enfrentarse a Ezekiel Elliott en un emocionante enfrentamiento que seguro jugará un enorme papel cuando se tenga que decidir cuál equipo pasará al partido por el campeonato de la NFC.“Esto no se trata de nosotros, en verdad”, dijo Gurley anoche. “Es un deporte en equipo. Obviamente nosotros tenemos que hacerlo más atractivo, Zeke versus Gurley, pero será un buen partido. Él es un gran corredor, y supongo que yo no soy tan malo en esto, tampoco”.Los buenos sentimientos son mutuos entre estos corredores de elite cuando los Vaqueros visiten a los Carneros. Gurley y Elliott son amigos que se han dado cuenta que tienen, sorprendentemente, un estilo de juego muy similar, agregando un elemento extra de intriga a un enfrentamiento que ya de por sí resulta cautivador.“Él es un grande y rápido corredor”, dijo Elliott sobre Gurley. Puede correr por dentro. Puede correr por fuera. Puede correr sobre ti, brincar sobre ti, darte la vuelta, hacerte fallar. Es un muy buen jugador que forma parte de un sorprendente cuadro de corredores. Es sólo un tipo que sabe jugar muy bien y que en verdad no tiene ninguna debilidad”.De hecho, no hay otros corredores en la liga que ejemplifiquen la actual idea de una combinación de poder, velocidad y versatilidad mejor que Gurley o Elliott, quienes se han establecido a sí mismos como los destructores de defensas detrás dos de las mejores líneas ofensivas de la liga.Gurley y Elliott son muy peligrosos como acarreadores y como receptores de pases. Son las piezas centrales de sus respectivas ofensivas, con los 381 jugadas de Elliott al frente de la NFL y Gurley calificando en cuarto lugar con 315 jugadas después de tener que quedarse en la banca por el transcurso de los últimos dos partidos de los Carneros debido a una lesión en la rodilla que parece estar sanando muy bien.Aunque sólo han jugado siete temporadas combinadas de la NFL, ya han compilado los reconocimientos individuales que respaldan sus estatus como jugadores. Elliott ganó el título en acarreos de la NFL el mes pasado por segunda ocasión, mientras que Gurley encabezó a la liga en touchdowns y terminó en tercer lugar en la contienda de acarreos de esta temporada después de ganar el premio al Jugador Ofensivo del Año de la NFL la temporada pasada.“Él es todo lo que uno desea en un corredor”, dijo el entrenador de los Vaqueros Jason Garrett sobre Gurley. “Es rápido, es explosivo, es fuerte, tiene muy buenos instintos para este deporte, un gran sentido de lo que es jugar futbol, una visión estupenda. Nos puede vencer con velocidad. Nos puede vencer con poder. Nos puede vencer cuando le entreguen el balón. Nos puede vencer cuando le lancen el balón. Corre muy bien después de capturar el ovoide. Juega con un espíritu competitivo. Simplemente es un jugador fantástico”.

