Pasado el trago amargo de la derrota y confiado en que hay tiempo para corregir, el equipo de los Bravos de Juárez mantuvo el entrenamiento a tope, de cara a su compromiso de este próximo sábado, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso.La escuadra fronteriza recibe el 12 de enero a los Leones Negros de la U. de G, equipo que no vio actividad en la fecha uno del torneo y con quien buscará cobrar revancha de lo que aconteció el pasado domingo ante Oaxaca y poder sumar los primeros puntos en casa.El cuadro que dirige Gabriel Caballero es consciente de lo que faltó en el duelo contra Alebrijes, por lo que durante estos días ha trabajado para corregir detalles y conseguir la victoria ante los universitarios.“Tuvimos la posesión, acercamientos, pero se tiene que afinar la puntería y ocasionar más oportunidades claras de gol. No es mucho de qué preocuparse, el torneo pasado las derrotas repercuten al final, ahora hay tiempo para corregir y seguir mejorando”, mencionó el lateral Ricardo Chávez.Por su parte el defensa brasileño William Dias, quien se incorporó a los Bravos este torneo como refuerzo, destacó la clave para poder revertir la primera derrota.“Tenemos que ser más intensos y finalizar las jugadas, tenemos posesión pero falta mayor agresividad al atacar. Sabemos que Leones será un rival peligroso, pero hay que estar bien parados para hacer un buen partido, me he sentido muy cómodo con el equipo”, expresó el número 21 de Bravos.La mañana de ayer el FC Juárez entrenó en el complejo e hizo énfasis en la parte futbolística en ejercicios de espacios reducidos e interescuadras, ya pensando en lo que se vivirá el próximo sábado cuando reciba, en punto de las 18:00 horas, a Leones Negros.Después de recibir al equipo de la Universidad de Guadalajara, el conjunto fronterizo deberá prepararse para hacer su debut en el torneo de Copa, ya que el martes 15 de enero recibe a Tampico Madero, en actividad de la segunda jornada de este certamen.

